Потехин обвинил Жукова в своём уходе из «Руки Вверх!»

Певец Алексей Потехин рассказал, что ушёл из группы «Руки Вверх!» из-за потери контакта с Сергеем Жуковым — как в жизни, так и на сцене. По словам Потехина, у них обоих прошёл азарт, а творчество превратилось в рутину.

Экс-солист также пояснил свой вклад в создание хитов в беседе с «Комсомольской правдой»: Жуков писал музыку, а он создавал настроение к ней. Кроме того, Потехин придумывал идею, о чём должна быть композиция.

«Так у нас и рождались хиты. А потом хиты перестали получаться. Я говорю: "Серега, это вообще отстой". А он: "Тогда ты сам возьми и пиши. Кто ты, собственно, такой?"», — вспомнил Потехин. Грубая фраза Жукова его задела, так как вместе они работали долгое время. По его словам, это и стало точкой в их отношениях.

Алексей Потехин вместе с Сергеем Жуковым основал группу «Руки Вверх!» в середине девяностых. В 2006 году он покинул коллектив.

