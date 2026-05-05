Фестиваль «ЭТО БАЗА» раскрыл полный список выступающих артистов

Фестиваль «ЭТО БАЗА» от лейбла «Диско Клуб» обнародовал полный состав участников. В программе — выступления артистов разных жанров: от хип-хопа до электроники и инди-музыки. Мероприятие состоится 23 мая в ДК «Альфа Кристалл».

Одним из хедлайнеров станет рэпер Yanix, который достаточно редко выступает вживую. На сцену также выйдут основатель коллективов «Прыгай киска» и «Пасош» Петар Мартич и электронщик Dj Stonik1917. Среди других выступающих — Anikv, Archanga, Кассета, Размаха, группа «ЛАУД», Николай Воронов, Wuna, Рошель и Weeka.

Помимо живой музыки, запланированы диджей-сеты. Ими посетителей фестиваля порадуют Mesr, Nootk, Bodick, Juice, Maksow, Tracy Hiphop. За электронную музыку отвечают Errortica, Biicla, Police In Paris, Mashkov, Wasta, Bevissthet, Muas, Perfect Youtube Dj, Eostra, Dj Hot Wife. Заявлены также Daily Slime, Xtreme, Dj F, Nest, Henney, Skipass, Upmadeit, Feelikedyin и Whysobored.

Откроется событие соревнованием по скейтбордингу. В этом году также состоятся граффити-джэм с участием топовых художников страны и старт велосезона. Для гостей будет работать фудкорт с проектами стрит-фуда.

