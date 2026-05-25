Измены, пластика и вебкам: что вскрыла война Инстасамки и Мэйби Бэйби

Рэперши Мэйби Бэйби и Инстасамка четыре года выясняли отношения: оскорбляли внешний вид друг друга, семьи, а также вскрывали тёмное прошлое. Не обошлось без ярких образов, где одна сравнивала оппонентку с задницей, так как она тоже «выпускает дерьмо», а другая предлагала ей попить мочу. «Рамблер» рассказывает, с чего начался один из самых громких конфликтов в русскоязычном рэпе и зачем он был нужен. Выбрать своего победителя можно в конце материала.

Кто такие Инстасамка и Мэйби Бэйби

Инстасамка, она же Дарья Еропкина, начинала как блогерша, причём весьма провокационная. В 2019 году, в эпоху, когда звёзды соцсетей резко возомнили себя музыкантами, Инстасамка тоже начала писать рэп. Хотя она не обладала сильным вокалом, ей удалось закрепиться на российской эстраде благодаря эпатажным трекам. Например, в одном из своих главных хитов «За деньги да» (2022) она говорит, что поёт под фанеру и не стесняется своих имплантов. Немалую роль в популярности Инстасамки сыграли её скандальные выходки перед каждым крупным релизом: она и зелёнкой себя поливала, и устраивала ограбление своей же квартиры. В создании музыки девушке уже на протяжении многих лет помогает её муж Олег Еропкин, известный под псевдонимом Moneyken.

У белоруски Виктории Лысюк, которую все знают как Мэйби Бэйби, опыта в музыке чуть побольше. В 2017 году она стала участницей группы «Френдзона», куда её пригласил батл-рэпер Галат. Параллельно тогда она начала развивать сольную карьеру. В 2022-м, когда коллектив официально распался, Мэйби Бэйби перевоплотилась в полноценную рэпершу. К слову, Галат продолжил работу с девушкой, но уже в качестве продюсера.

Как начался конфликт между Инстасамкой и Мэйби Бэйби

Противостояние между исполнительницами началось в 2021 году. Тогда на шоу «Музыкалити» Инстасамка и Moneyken заявили, что не знают, кто такие Дора и Мэйби Бэйби. Видимо, с творчеством артисток они всё же ознакомились, потому что через год Инстасамка выпустила песню «Снова?», в которой есть строчка «Мой стилист **** [жёстко ублажал] твоего стилиста». Это явная отсылка на хит Мэйби Бэйби и Доры «Барбисайз». Правда, у них эта фраза звучит менее хлёстко: «Мой стилист — стилист твоего стилиста».

Мэйби Бэйби не сдержалась и выпустила свой первый дисс. Так в хип-хопе называют треки, в которых артист публично критикует или провоцирует другого исполнителя. Песня получила название «Кардиограмма». В ней Мэйби Бэйби жёстко прошлась по своей оппонентке. Например, она заявила, что Moneyken сделал себе нос, но так и не почувствовал, что рэп Инстасамки — это колхоз. Кроме этого она припомнила ей строчку про стилиста, а также обвинила в недобросовестном соблюдении авторских прав: «Могу снять цепи с Маникена, словно продавец / И почему продакшен твой подписан его именем / Если все биты вам спродюсировал Padillion?» Настоящее имя последнего продюсера — Фарафонов Денис — было указано в сведениях некоторых треков Инстасамки, например в Lipsi Ha, но позднее эти данные пропали. Всё это по классике хип-хопа было приправлено весьма обидными строчками. Например, Мэйби Бэйби сказала, что Инстасамка похожа на свою же «задницу», так как они обе ненатуральные и «выпускают дерьмо».

Инстасамка и Moneyken послушали трек в прямом эфире и почти никак на него не отреагировали. Они лишь раскритиковали внешний вид Мэйби Бэйби, но в конце всё равно пожелали ей удачи.

В 2024 году Мэйби Бэйби, не получившая достойного ответа от соперницы, решила выпустить дисс Hit Em Up сразу же на двух девушек: грозу всех квадроберов Мию Бойку и на Инстасамку. Название песни и стиль стали отсылкой к культовому треку американского рэпера Тупака Шакура. Со своей давней оппоненткой Инстасамкой рэперша обошлась в этом треке мягче: только упомянула, что та задирает цену выступления вдвое, если в лайнапе оказывается Мэйби Бэйби.

После Инстасамка в соцсетях сказала, что записывать диссы в 2024 году — это «низковибрационное дерьмо». Имён она не называла, но всем было понятно, в кого был направлен этот камень.

Пик конфликта между исполнительницами

Весной 2025 года Инстасамка резко переобулась и заявила, что вошла в свою diss era. К тому же она изменила свою общественную позицию: начала извиняться за своё старое творчество, продвигать семейные ценности и публично обличать тех, кто их не придерживается. В общем, она превратилась в подобие Екатерины Мизулиной — главы «Лиги безопасного интернета».

В июне 2025-го Инстасамка показала короткий отрывок из своего дисса на Мэйби Бэйби, в котором негативно высказалась о Белоруссии. Перепало в нём даже её подруге, певице Доре. Та почти не реагировала на многочисленные выпады Инстасамки, но всё равно попала в список её злейших врагов.

Ответа Мэйби Бэйби долго ждать не пришлось. В июле она выпустила сразу же два дисса на Инстасамку за одну неделю: «Неблагополучная семья» и «Силиконовый гном». Каждый из них она сопроводила клипом. В первом треке она очень агрессивно прошлась по близким Дарьи Еропкиной: сказала, что её муж ей изменяет, а сама она сексуализирует свою несовершеннолетнюю сестру. Инстасамка ответила, что это всё ложь и вообще семью трогать — это низко, ведь «её не выбирают».

«Силиконовый гном» получился не таким мрачным. В нём Мэйби Бэйби лишний раз напомнила, что Инстасамка часто пользовалась услугами пластического хирурга, а её популярность накручена. Самый яркий момент — это партия на белорусском языке, в которой Мэйби Бэйби вступается за свою родину.

Хотя Инстасамка и устроила разбор треков Мэйби Бэйби, ответный дисс от неё поклонники услышали только в октябре. В Kiss My Diss она просто оскорбила Мэйби Бэйби и Дору. Больше всего досталось первой. Например, рэперша предложила конкурентке попить её мочу и сказала, что ей не место в музыке. В клипе же Инстасамка прорекламировала свою новую газировку, которую держала в руках на протяжении всего ролика.

Как и Мэйби Бэйби, Инстасамка почти сразу же выпустила вторую песню под названием Agent Girl. Она не сильно отличалась от Kiss My Diss. В ней Инстасамка упомянула вебкам-прошлое Мэйби Бэйби и покрыла её матом. В музыкальном видео она в очередной раз решила обратить внимание зрителей на свой напиток.

Главное: зачем Инстасамка и Мэйби Бэйби поливали друг друга грязью

Если посмотреть на начало конфликта, то можно заметить, что он возник почти на ровном месте. Вероятно, Мэйби Бэйби просто захотела продемонстрировать свои сильные рэп-навыки, и дисс оказался для неё подходящей формой. К тому же это довольно удачно совпало с промокампанией её дебютного сольного альбома.

Когда она записывала на Инстасамку диссы в 2025 году, она также готовила к выходу новый альбом Mayday. Поэтому нетрудно догадаться, что ей было выгодно поднять вокруг себя шум.

Инстасамка же в этом плане ничем не отличается от белорусской рэперши. Она тоже начинает нападать на других звёзд, когда ей нужно что-то прорекламировать. Исполнительница уже давно работает над новой пластинкой Rich Witch. Вероятно, её релиз состоится только тогда, когда Инстасамка окажется в центре крупного скандала, который сама же и устроит.

