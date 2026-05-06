В новом альбоме The Rolling Stones появятся Пол Маккартни и Роберт Смит

Группа The Rolling Stones объявила о скором выходе лонгплея Foreign Tongues. Пластинка станет 25-й в дискографии коллектива и выйдет 10 июля. В записи приняли участие экс-участник The Beatles Пол Маккартни, лидер The Cure Роберт Смит, британский певец Стив Уинвуд и ударник Red Hot Chili Peppers Чед Смит.

© Creative Commons Attribution 2.0

В альбом войдут 14 треков, включая уже представленные композиции Rough and Twisted и In the Stars. Над материалом работали участники группы Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд. Продюсером вновь выступил Эндрю Уотт, ранее сотрудничавший с коллективом над альбомом Hackney Diamonds (2023). Лонгплей был высоко оценён критиками и получил награду «Грэмми» как «Лучший рок-альбом года».

Запись заняла меньше месяца и проходила в лондонской студии Metropolis. Участники The Rolling Stones отметили, что работа шла в интенсивном режиме, но в атмосфере творческого подъёма. Многие партии удалось записать с первых дублей. Как отмечает Billboard, сами артисты описали этот период как «очень насыщенные недели», когда группа работала на пределе возможностей.

В записи также участвовали басист Дэррил Джонс и барабанщик Стив Джордан, заменивший умершего в 2021 году Чарли Уоттса. При этом в альбом включена архивная партия Уоттса, записанная незадолго до его смерти. Предыдущая пластинка группы Hackney Diamonds вышла в 2023 году и заняла третье место в чарте Billboard 200.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Пол Маккартни и Ринго Старр впервые воссоединятся в студии после распада The Beatles