«Девочка-война»: как гибель девушки вновь заставила говорить о песне

Песня «Девочка-война» давно стала одним из главных хитов дуэта Hammali & Navai. Спустя семь лет после выхода о ней вновь заговорили из-за трагедии, случившейся 5 мая в Москве. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Кадр из клипа Hammali & Navai «Девочка-война»

Hammali & Navai — «Девочка-война»: текст песни

[Припев: HammAli & Navai]

Ты же девочка-война

Ты падала, я тебя поймал

Боже, девочка-тайна

Ты же девочка-война

Ты же девочка-война

Ты падала, я тебя поймал

Боже, девочка-тайна

Ты же девочка-война

[Куплет 1: HammAli]

Моя ма, давай ссориться, нам добрыми не получается (Нет)

Половинами делить, что между нами в этой войне

Давай прекратим так делать то

Что нам с тобой давно не нравится

Давай залетим тебе в дом

Перевернём всё вверх-дном

Оу-о-оу! Крики, истерики

Ревность оставь на потом (На потом)

Ну чё ты меня снова бесишь?

Ну чё ты с вопросами лезешь:

Где я? С кем я? Почему тебе не отвечал?

Чё за голос, кто все эти дамы?

Кто те пишет, кто номер твой дал им?

Сколько ссорится можно же нам?

Твой характер — это война (Это война)

[Переход: HammAli & Navai]

Мы летаем мало

Долго падаем-падаем

Как же ты меня бесишь

Как же я тебе надоел

Мы летаем мало

Долго падаем-падаем

Как же ты меня бесишь

Как же я тебе надоел

[Припев: HammAli & Navai]

Ты же девочка-война

Ты падала, я тебя поймал

Боже, девочка-тайна

Ты же девочка-война

Ты же девочка-война

Ты падала, я тебя поймал

Боже, девочка-тайна

Ты же девочка-война

[Куплет 2: Navai]

Ты огня прям комок

Но удержать тебя так и не смог

Даже весной пахнешь зимой

Как научилась забирать меня снова?

Сбивать меня с ног

С тобой лишь все пазлы из всех моих снов

Пробирает грозой

Не уходи, детка, ты постой!

Опять эти ссоры

Опять эти волны, опять эти штормы

Между нами прошли, это наш мир

Ты свалилась за что мне?

Ты же девочка-палач

Ну же, девочка, не плачь

Закружило нас волной

Ну зачем, скажи, нам эта с тобой война?

[Переход: HammAli & Navai]

Мы летаем мало

Долго падаем-падаем

Как же ты меня бесишь

Как же я тебе надоел

Мы летаем мало

Долго падаем-падаем

Как же ты меня бесишь

Как же я тебе надоел

[Припев: HammAli & Navai]

Ты же девочка-война

Ты падала, я тебя поймал

Боже, девочка-тайна

Ты же девочка-война

Ты же девочка-война

Ты падала, я тебя поймал

Боже, девочка-тайна

Ты же девочка-война

Hammali & Navai — «Девочка-война»: история создания

Песня «Девочка-война» вышла 5 марта 2019 года. Музыку написали продюсеры Zeus и Muzza. Как рассказали артисты в интервью для YouTube-канала DJ Dimixer, текст был создан Navai буквально за пять минут в самолёте. Идею для главного образа «девочки-войны» ему подкинул Hammali.

После релиза трек моментально стал хитом, который помог уже популярным артистам расширить свою фанатскую базу. До этого у них выходили такие популярные песни, как «Ты моя химия» и «Пустите меня на танцпол».

Дуэт Hammali & Navai объявил об окончательном распаде в марте 2025 года. Музыканты объяснили это своим желанием работать над сольными проектами.

Hammali & Navai — «Девочка-война»: клип

Премьера музыкального клипа на песню состоялась 13 июня 2019 года. Главные роли в нём исполнили сами артисты и актриса Ксения Добромилова. Видеоработа получилась нестандартной. В первой половине зрителям показывают классическую историю любви. А во второй она превращается в нечто, напоминающее боевик с перестрелками на заброшенных складах.

<img class="" src=""/>

Hammali & Navai — «Девочка-война»: интересные факты

© Соцсети Ксении Добромиловой

5 мая 2026 года в Москве мотоцикл насмерть сбил 34-летнюю актрису Ксению Добромилову. Она была известна по главной роли в клипе «Девочка-война». Во время мотосходки девушка фотографировала байкеров. Один из них потерял управление и сбил её. От полученных травм Ксения скончалась на месте. Она активно продвигала байкерскую культуру и бренды одежды для мотоциклистов. За три года до этого она уже попадала в ДТП на мотоцикле в центре Москвы. В тот же день участник дуэта Navai попал в аварию на своём Ferrari. Машина вылетела с дороги и протаранил светофор и дерево на Зубовском бульваре. Сам рэпер и его пассажир не пострадали. Неизвестно, связаны ли эти события. Клип на песню собрал более 120 миллионов просмотров на видеоплатформе YouTube. Текст песни основан на личных переживаниях артистов, как они признались в видео для YouTube-канала DJ Dimixer.

© Юрий Кочетков/РИА Новости

Hammali & Navai — «Девочка-война»: ремиксы

В 2023 году Hammali & Navai выпустили акустическую версию песни, совершенно отличающуюся по настроению. Вместо клубного хита она превратилась в нежную романтичную балладу.

Macan & Navai — «Неужели это всё любовь»: текст песни, история создания