Бабкина объяснила, почему молодёжь снова тянется к звёздам прошлого

Надежда Бабкина заявила, что интерес молодых слушателей к артистам прошлых десятилетий связан не только с ностальгией. Она отметила, что аудитория устала от «одноразовой» музыки и всё чаще ищет в искусстве глубину и сильные личности.

По словам артистки, решающим фактором остаётся опыт, который невозможно заменить ни популярностью, ни энергией молодости. Она подчеркнула, что именно жизненный и профессиональный багаж позволяет исполнителям старшего поколения удерживать внимание зала и создавать по-настоящему сильные сценические образы. Слова певицы приводит Life.

В качестве примера Бабкина привела Сергея Никоненко — советского и российского актёра театра и кино, известного по десяткам ролей в культовых фильмах и многолетней работе на сцене. Ему недавно исполнилось 85 лет, и, по словам певицы, он продолжает активно выступать и демонстрировать высокий уровень мастерства, которому можно только позавидовать. Также она отметила работу Натальи Егоровой в спектакле «Тихий Дон», подчеркнув, что актриса способна полностью захватить внимание зала.

