Песни Победы в исполнении Льва Лещенко вновь вышли на виниле

Пластинку с песнями Льва Лещенко выпустили на заводе по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» по заказу одного из лейблов. Тираж оказался очень актуален к 9 мая.

В сборник вошли легендарные композиции «День Победы», «Родная земля», «Соловьиная Роща», «Родительский дом» и другие. Всенародно любимого певца можно будет снова послушать ко Дню Победы неслучайно: эти мелодии наполнены любовью к Родине и благодарностью героям.

Каждый год, особенно в преддверии 9 мая, ведущие дистрибьюторы медиаконтента, ключевые игроки музыкального рынка, музыканты и известные бренды хотят издать песни о Великой Отечественной войне на пластинках, рассказали на заводе «Ультра Продакшн».

«Мы отмечаем новый тренд: люди всё чаще стремятся записать героическую музыку именно на виниле. Это позволяет сохранить подлинный дух эпохи, ведь грампластинка, предшественница современного винила, была основным носителем звука в годы Великой Отечественной войны. Наши соотечественники помнят подвиг предков и хотят рассказать о нём потомкам через музыку на виниловой пластинке», – рассказал руководитель направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.

В самом начале Великой Отечественной войны свои песни на пластинки записывал Леонид Утёсов. Чуть позже появился легендарный «Синий платочек» Клавдии Шульженко, а Лидия Русланова в короткие приезды в тыл специально создала несколько пластинок для отправки на фронт.

Молодые музыканты и продюсеры сознательно выбирают этот формат, чтобы подчеркнуть уважение к истории. Пластинки дарят ветеранам, детям войны, их родным, молодёжи – это вещь, которую хранят годами. А дизайн пластинки, выполненный с использованием подлинных военных фотографий, служит визуальным посланием героев прошлого потомкам – так укрепляется связь поколений», – сказал Игорь Богданов.

По словам специалистов завода, к инаугурации Президента России Владимира Путина на винил записали симфонию №7 Шостаковича. Это одно из важнейших произведений композитора, созданное в 1941 году, а его первые три части были закончены в блокадном Ленинграде. Заказ сделали всей командой завода за несколько дней.

В этом году кроме песен Льва Лещенко также издали пластинку выдающегося композитора Микаэла Таривердиева «17 Мгновений весны» с композициями из известного кинофильма. Чуть раньше вышли виниловые пластинки группы «Любэ» «Ребята с нашего полка» и известной петербургской певицы и композитора Екатерины Анцевой «Песни о войне» идругие.

