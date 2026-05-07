«Тёмную ночь» превратили в мем: военная песня вызвала скандал в сети

Спустя более восьмидесяти лет после выхода фильма «Два бойца» легендарная «Тёмная ночь» неожиданно обрела вторую жизнь в соцсетях — и стала поводом для жарких споров. «Рамблер» публикует текст песни и рассказывает об истории её создания.

«Тёмная ночь»: текст песни

Тёмная ночь, только пули свистят по степи,

Только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают.

В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!

Тёмная ночь разделяет, любимая, нас,

И тревожная, чёрная степь пролегла между нами.

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,

Эта вера от пули меня тёмной ночью хранила…

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,

Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось.

Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи.

Вот и теперь надо мною она кружится.

Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь,

И поэтому, знаю, со мной ничего не случится!

«Тёмная ночь»: история создания

Песня «Тёмная ночь» появилась во время съёмок фильма «Два бойца» на Ташкентской киностудии в 1943 году. Режиссёр Леонид Луков долго не мог добиться нужного звучания от сцены в землянке, где боец Аркадий Дзюбин пишет письмо домой: эпизод казался ему затянутым и недостаточно выразительным. Тогда он предложил композитору Никите Богословскому сочинить для этой сцены песню. По воспоминаниям современников, Богословский быстро написал мелодию, а вскоре к работе подключился поэт Владимир Агатов, создавший текст песни. Уже на следующий день сцену пересняли с новой музыкальной основой.

Широкую известность «Тёмной ночи» принесло исполнение Марка Бернеса, сыгравшего Аркадия Дзюбина в фильме «Два бойца». Его проникновенное пение под гитару стало одним из самых запоминающихся моментов картины. После премьеры фильма песня стремительно завоевала любовь слушателей и превратилась в один из самых узнаваемых музыкальных символов Великой Отечественной войны.

В 2025 году «Тёмная ночь» в исполнении Марка Бернеса неожиданно завирусилась в соцсетях. Пользователи запустили тренд, в котором противопоставляют две стороны одной и той же ситуации. Обычно в начале ролика показывают то, что им нравится, сопровождая это голосом главного героя из комедийного фильма «Борат», а затем — то, что вызывает раздражение, уже под мрачную мелодию «Тёмной ночи». Например, девушка с удовольствием тратит деньги и посещает дорогие рестораны, но недовольна тем, что ради этого приходится работать. Многие осудили такой формат, отметив, что использовать тяжёлую военную песню в юмористическом контексте неуместно и неуважительно.

«Тёмная ночь»: интересные факты

Существует легенда, что первая партия пластинок с этой песней вышла со значительными шумами и шорохами. Якобы сотрудницы музыкальной фабрики, слушая композицию при подготовке матрицы, не смогли сдержать слёз. Капая прямо на заготовку, они повредили её и исказили итоговую запись. Автор слов Владимир Агатов при рождении носил имя Вэлвл Гуревич. В конце 1940-х годов поэт был репрессирован по политическому обвинению и несколько лет провёл в лагерях. Реабилитировали его в 1956 году. В 2015 году журнал «Русский репортёр» включил текст «Тёмной ночи» в рейтинг самых популярных стихотворных строк России, отведя ему 25-ю позицию.

«Тёмная ночь»: клип

Официального клипа на «Тёмную ночь» в исполнении Марка Бернеса не существует, но в сети распространён фрагмент из фильма «Два бойца».

«Тёмная ночь»: новые версии

Хотя «Тёмной ночи» уже больше 80 лет, исполнители всё ещё продолжают перепевать её. В разное время её исполняли Муслим Магомаев, Людмила Гурченко, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Дима Билан, Вячеслав Бутусов, Баста и многие другие.

