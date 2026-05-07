Опубликован рейтинг самых популярных радиостанций России

Россияне стали заметно чаще слушать радио: с начала 2024 года по апрель 2026-го средняя частота прослушиваний на одного пользователя выросла на 16%. Эксперты связывают это с усталостью аудитории от бесконечного выбора в стримингах, привычкой включать радио фоном и ростом интереса к разговорному и новостному контенту.

© Magnific

В рейтинг десяти самых популярных радиостанций вошли «Маруся FM», «Вести FM», «Радио Дача», «Хит FM», «Радио Родных дорог», Love Radio, «Русское радио», Remix FM, «Маяк» и «Радио Хит». Наиболее активными слушателями оказались жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарской и Новосибирской областей, а также Краснодарского края.

Чаще всего радио слушают пользователи старше 55 лет. Далее идут возрастные группы 45–54 и 35–44 лет. При этом подростки до 18 лет включают радиостанции почти в три раза реже, чем старшее поколение.

В сервисе «КИОН Музыка» отметили, что наблюдают устойчивый рост интереса к радиоформату даже внутри стриминговой среды. Как сообщили представители платформы «Газете.Ru», радио остаётся частью повседневного медиапотребления сразу у нескольких поколений слушателей.

День радио: история и традиции праздника