Названы главные песни для шашлыков у россиян

Россияне чаще всего включают на пикниках хиты «Руки Вверх!», Юрия Шатунова и группы «Король и Шут». К таким выводам пришли музыкальный сервис «Звук» и онлайн-ритейлер «Самокат» в совместном исследовании, посвящённом музыкальным привычкам во время майских праздников.

© Magnific

Самой популярной песней для шашлыков оказался трек «Забирай меня скорей» группы «Руки Вверх!» — его выбрали 31% участников опроса. Следом идут «Седая ночь» Юрия Шатунова с 30% голосов и «Кукла колдуна» группы «Король и Шут» с 22%. В исследовании также неожиданно отметился современный рэп: песню NOBODY от Toxi$, Aarne и Big Baby Tape выбрали 4% респондентов, причём почти половина из них оказалась в возрасте от 36 до 45 лет.

Авторы исследования также попросили участников сопоставить музыкальные жанры с разными видами шашлыка. Курица на решётке получила репутацию самого «попсового» блюда — её связали с поп-музыкой из-за простоты и универсальности. А вот свиной шашлык у россиян вызывает ассоциации с шансоном, ностальгическими песнями и посиделками у костра.

Большинство участников опроса признались, что включают музыку на природе ради атмосферы и настроения. Ещё часть респондентов использует её просто как фон во время отдыха.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Возьми телефон, детка»: почему интернет захватило видео с визгливым рэпером