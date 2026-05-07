Майкл Джексон поставил рекорд по прослушиваниям спустя 17 лет после смерти

Анастасия Басина

После выхода биографического фильма «Майкл» песни Майкла Джексона пережили резкий всплеск популярности. За неделю с 24 по 30 апреля сольный каталог артиста собрал в США 137,5 млн прослушиваний — это на 146% больше предыдущих показателей и абсолютный рекорд в карьере музыканта.

© Wikimedia Commons

На фоне успеха байопика альбом Thriller вновь вошёл в топ-10 чарта Billboard 200 и поднялся на седьмое место. В Billboard Hot 100 вернулся и хит Billie Jean, заняв 38-ю строчку. Кроме того, сразу несколько песен Джексона вновь попали в рейтинги R&B- и хип-хоп-композиций, отмечает Billboard.

Рост прослушиваний затронул и группы The Jackson 5 и The Jacksons, в которых артист выступал вместе с братьями. Их каталоги тоже показали резкий скачок после премьеры картины.

Сам фильм «Майкл», посвящённый жизни певца с 1960-х до конца 1980-х, уже стал самым успешным музыкальным байопиком по стартовым сборам: за первый уикенд он заработал почти $219 млн по всему миру. Главную роль в ленте исполнил племянник артиста Джафар Джексон, а режиссёром выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Тренировочный день» и «Великий уравнитель».

