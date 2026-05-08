Почему нежная «Катюша» стала грозным оружием: история хита

Легендарная композиция «Катюша» появилась на свет в конце 1938 года и стала одним из главных музыкальных символов страны. Эта лирическая композиция обрела всенародную любовь и подарила имя грозному оружию Победы. «Рамблер» приводит текст этой композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

Песня «Катюша»: текст песни

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила

Про степного, сизого орла,

Про того, которого любила,

Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,

Ты лети за ясным солнцем вслед,

И бойцу на дальнем пограничье

От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,

Пусть услышит, как она поёт,

Пусть он землю бережёт родную,

А любовь Катюша сбережёт.

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег, на крутой.

«Катюша»: история создания

Стихи для будущей песни Михаил Исаковский начал писать в начале 1938 года. Поэт быстро сочинил первые восемь строк, но работа встала. Он не знал, что делать с героиней дальше.

Михаил Исаковский

В апреле того же года Исаковский познакомился с композитором Матвеем Блантером, который как раз подыскивал материал для своего джаз-оркестра. Музыкант заинтересовался незаконченными стихами и уговорил Исаковского завершить работу. Поэт согласился и дописал недостающие строчки. Блантер написал мелодию практически мгновенно.

Премьера песни состоялась 27 ноября 1938 года в Колонном зале Дома Союзов. Её исполнила солистка джаз-оркестра Валентина Батищева в сопровождении оркестра под управлением Виктора Кнушевицкого. Публика потребовала спеть песню три раза «на бис».

«Катюша»: интересные факты

Феноменальная популярность

В январе 1939 года вышла первая грампластинка с записью песни в исполнении Валентины Батищевой. Её начали раскупать с ажиотажным спросом, за несколько месяцев композицию уже распевала вся страна. Вскоре «Катюша» попала в репертуар и других советских артистов: своё исполнение записали Георгий Виноградов, Вера Красовицкая и многие другие.

Валентина Батищева

Ключевую роль в росте авторитета песни сыграла Лидия Русланова. Её мощный, пронзительный голос придал «Катюше» удивительную душевную силу. Во время ВОВ артистка дала больше тысячи концертов на фронте. Для миллионов солдат этот голос стал голосом самой Родины, который звучал в окопах, госпиталях и на передовой.

Русланова своим пением превратила песню в один из главных символов фронтовой культуры, пронеся её через всю войну. Именно она в мае 1945-го вошла с советскими солдатами в Берлин и выступила на ступенях поверженного Рейхстага. Среди исполненных композиций была и «Катюша».

Имя для грозного оружия

В августе 1941 года новейшая боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 получила народное прозвище «Катюша». Это имя ей подарила песня. Первые залпы легендарных установок прогремели 14 июля 1941 года на железнодорожной станции Орша, полностью уничтожив скопившиеся там войска и технику.

Существует несколько легенд о том, как появилось это ласковое прозвище у грозного оружия. По одной из них, батарея капитана Флёрова произвела первый залп в районе смоленской деревни Рудня. Установки располагались на возвышенности, и один из бойцов, впечатлённый мощью, воскликнул: «Да, это песня!», а другой добавил: «Да, как "Катюша"!».

Другая легенда гласит, что какой-то солдат из боевого расчёта написал на корпусе установки имя своей любимой девушки — Катюша. Это ласковое имя сначала прижилось для этой конкретной машины, а вскоре перешло на все остальные.

Третья, более прозаичная версия связана с заводским маркированием. Первые БМ-13 выпускал Воронежский завод имени Коминтерна, который ставил на свою продукцию букву «К». Солдаты легко «очеловечили» эту безликую букву, назвав пугающую технику именем «Катюша».

Сотня Екатерин

В канун 9 Мая 2026 года в разных городах России прошла акция «Сто Екатерин». Девушки с именем Катя собирались у памятников и исполняли эту песню как гимн женской верности и стойкости. Флешмоб запустил блогер Константин Алексеев в социальных сетях. Акция состоялась в Москве, Перми и других городах страны.

Музей на родине поэта

На родине Михаила Исаковского в селе Всходы Смоленской области работает музей, целиком посвящённый одной-единственной композиции. Единственный в мире музей «Катюши» был открыт летом 1985 года в здании Дома культуры, построенном на средства самого поэта.

Экспозиция музея размещается в четырёх залах. Один из них полностью посвящён «Катюше»: здесь рассказывается об истории написания песни, её роли для советских бойцов и первых исполнителях. В музее можно увидеть редкие книги и фотографии с автографами Исаковского, более ста вариантов переделок и переводов «Катюши» на разные языки, многочисленные воспоминания современников.

Гордость коллекции — пластинки с исполнением «Катюши» на ста языках мира, собранные энтузиастами. Посетители могут увидеть личные вещи поэта: его печатную машинку, записные книжки, очки и телефон на рабочем столе, воссозданный по образцу московской квартиры Исаковского. В музее хранится уникальная магнитофонная запись, в которой композитор Матвей Блантер рассказывает о первом исполнении песни. Также здесь можно прочитать письма ветеранов, в которых они вспоминают, как «Катюша» помогала им в бою.

Известные исполнители разных лет

За долгую историю песни её исполняли десятки знаменитых артистов. После Валентины Батищевой «Катюшу» запели Лидия Русланова, Георгий Виноградов и Вера Красовицкая. Позже к ним присоединились Эдуард Хиль, Анна Герман и Дмитрий Хворостовский.

«Катюша»: ремиксы и каверы

Популярность песни давно перешагнула границы одной страны. В 1945 году американский джазмен Нэт Кинг Коул записал свою версию. Мелодия «Катюши» звучала в партизанской Италии, а её мотив лёг в основу песни Fischia il vento.

Мелодия «Катюши» оказалась невероятно живучей в массовой культуре. В 1970-х годах западный певец Dimitri Dourakine использовал её в своём танцевальном хите Casatschok.

В последние годы интерес к песне только вырос. В 2025 году рэпер ГраУ совместно с Государственным академическим Омским русским народным хором записал трек «Катюша 2.0», в котором яркие голоса хора переплетаются с энергичным речитативом. Тогда же появился ремикс Povar & Lilova x WINTERKIND под названием «WILD EDIT». Существуют и другие современные обработки: хард-роковые версии, метал-каверы, а также ускоренные версии, где песня звучит в более быстром темпе.

Особого внимания заслуживает архивная запись Лидии Руслановой — именно её голос звучал в 1945 году на ступенях Рейхстага. Эта запись впервые прозвучала на «Поющих мостах» в Петербурге в 2023 году. Всего сегодня существует несколько десятков известных кавер-версий и ремиксов, принадлежащих самым разным исполнителям по всему миру.

