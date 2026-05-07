Баста раскрыл, почему чувствует вину перед фанатами

Баста раскрыл, какие моменты перед концертами считает самыми волнующими. Музыкант подчеркнул, что волнуется не из-за масштаба площадки, а из-за ожиданий зрителя.

По его словам, самые тяжёлые моменты для него наступают перед выходом на сцену, когда часть зрителей уже ждёт начала концерта, а остальных ещё продолжают запускать в зал.

Я приезжаю заранее на концерт, тренируюсь, готовлюсь. Какие-то зрители приходят вовремя — за что им всем респект большой — кто-то задерживается, опаздывает и растягивает время. Люди начинают кричать и звать меня. Для меня это самые страшные минуты перед концертом, потому что у меня возникает чувство вины. Меня зовут люди, а я не могу к ним выйти, потому что ещё не всех запустили.

В интервью подкасту «По каверочку», который ведут Nansi & Sidorov, Баста добавил, что иногда уже после выхода к зрителям шутит, будто слышал их крики, пока «сидел в своём комфортабельном джакузи».

