Западную рок-легенду заподозрили в воровстве хита Сергея Лазарева

Легендарного британского певца Билли Айдола неожиданно заподозрили в плагиате хита Сергея Лазарева You Are The Only One. «Рамблер» разбирается, как такое могло произойти и что сам Лазарев говорит о копировании его идей западными звёздами.

Как Сергей Лазарев задал тренд

В 2016 году Россию на международном конкурсе «Евровидение» представлял Сергей Лазарев. Специально для его выступления была написана композиция You Are The Only One, авторами которой выступили греческий композитор Димитрис Контопулос и небезызвестный российский певец Филипп Киркоров.

Хотя в общем зачёте Лазарев занял третье место, в народном голосовании он стал лидером. Зрителей впечатлили не только вокальное мастерство исполнителя, но и технологичность номера. Позади него находился экран, с помощью которого артист выдавал один фокус за другим: сначала сзади него появились крылья, а потом он начал карабкаться вверх по непонятно откуда появившимся ступеням.

В следующем году россияне подняли скандал вокруг «Евровидения», так как пользователям соцсетей показалось, что певец из Кипра Hovig скопировал номер Лазарева. Якобы он использовал ту же графику, спецэффекты и движения. Но официально плагиат подтверждён не был.

При чём здесь Билли Айдол

Спустя несколько лет песня You Are The Only One вновь попала в дело о плагиате. В 2025 году автор YouTube-канала Resonance обратил внимание, что этот хит удивительно похож на трек Running From The Ghost от Билли Айдола. Этот культовый музыкант прославился ещё в 1980-х, став одним из первых британских панк-рокеров. Среди его хитов, известных по всему миру, — White Wedding, Eyes Without a Face, Rebel Yell.

В самый напряжённый момент в песнях Лазарева и Айдола используется одна и та же мелодия. Даже подача артистов похожа: они поют надрывно, используя всю силу своего голоса.

Но есть один нюанс: композиция Билли Айдола вышла на шесть лет позже трека Сергея Лазарева, то есть в 2022 году. Поэтому в плагиате обвиняется именно британец, а не российский певец. Такие случаи происходят крайне редко, потому что обычно исполнители из России грешат воровством зарубежных треков, а не наоборот.

Несмотря на очевидное сходство, эта история не вызвала бурных обсуждений. Ни Сергей Лазарев, ни Билли Айдол её не комментировали. В целом, кроме похожих мелодий, эти треки ничто не объединяет. Если у Айдола это рок-трек о призраках прошлого, то у Лазарева — романтичный поп-сингл.

Главное: мог ли Билли Айдол своровать трек Лазарева

Сергей Лазарев в начале своей карьеры записывал песни преимущественно на английском языке и активно продвигался за рубежом. «Евровидение» лишь повысило его узнаваемость за границей. Поэтому чисто теоретически Билли Айдол действительно мог «вдохновиться» хитом Лазарева.

К тому же сам российский певец в 2022 году в интервью с «Новым Радио» отметил, что иностранные звёзды иногда берут его идеи. Среди них — Дуа Липа, которая вставила мелодический ход из его песни «Лови» в свою Future Nostalgia, а также Кэти Пэри, повторившая постановку одного из номеров певца. При этом Лазарев добавил, что не считает это плагиатом: «Мозги в принципе думают одинаково, и могут быть какие-то пересечения. Это не значит, что кто-то у кого-то там спёр, но такое бывает».

