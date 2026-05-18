«Нищебродское быдло»: как Волочкова начала войну с Лазаревым из-за фото

Балерина и певица Анастасия Волочкова обрушилась с бранью на Сергея Лазарева из-за мелкого инцидента на красной дорожке в конце 2023 года. Но мало кто знает, что ещё за несколько лет до этого исполнитель хита «Это всё она» неуважительно отнёсся к солистке «Большого театра». «Рамблер» рассказывает, с чего на самом деле начался конфликт между артистами и в чём Волочкова обвинила Лазарева. В конце материала можно выбрать, на чьей вы стороне.

© Соцсети Сергея Лазарева, соцсети Анастасии Волочковой, Рамблер

Предыстория конфликта

На самом деле отношения между Сергеем Лазаревым и Анастасией Волочковой начали портиться ещё до скандала на красной дорожке «Золотого граммофона», а точнее, в 2019 году.

Тогда Лазарев готовился второй раз представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» с песней Scream. Чтобы поддержать исполнителя, телеведущий Андрей Малахов в своём развлекательном шоу подготовил для него шутливые проводы. Среди приглашённых гостей была и Анастасия Волочкова, которая посередине программы неожиданно вылезла из рояля. Это было своеобразной отсылкой к номеру Билана на «Евровидении-2006».

© Соцсети Анастасии Волочковой

Хотя необычное появление Волочковой было заснято на камеру, позже его пришлось вырезать. В программе «Евровижн с Яной Чу» Андрей Малахов заявил, что инициатором этого решения выступил сам Сергей Лазарев. «Я не поеду на “Евровидение”, если этот момент останется в эфире. Это унижение», — передал его слова ведущий. По воспоминаниям Малахова, Волочкова просидела в рояле около 45 минут.

Балерина позже узнала о просьбе Лазарева убрать её номер с роялем из эфира. Как она сказала «Комсомольской правде», это привело её в ужас. По её мнению, Лазарев просто испугался, что она своим видом отвлекла бы от него внимание.

Скандал на красной дорожке

В ноябре 2023 года на премии «Золотой граммофон» между артистами произошёл неприятный инцидент. На красной дорожке Анастасия Волочкова подошла к Сергею Лазареву и попросила его сделать совместное фото, на что тот сказал: «Я не фотографируюсь». Балерина не ожидала отказа, но сделала вид, что её это не задело.

Женская обида — страшная вещь, за которую порой приходится долго расплачиваться. Оскорблённая Анастасия Волочкова уже через несколько дней начала поливать Сергея Лазарева грязью. В начале декабря 2023-го на дне рождения «Нового Радио» балерина заявила, что певец ей просто-напросто завидует. В потоке брани она обвинила Лазарева в фальши и лицемерии. Её слова цитирует издание «Блокнот».

Мне, честно, всё равно. Это пусть остаётся на совести этого нищебродского быдла <...> Пока, неудачник!

Артистка долго не могла простить Лазарева и при каждом удобном случае вспоминала об его отказе. Это даже породило мем в соцсетях. В таких роликах пользователи признаются, что тоже порой не могут отпустить ситуацию, и вставляют нарезку из разных интервью Волочковой, где она повторяет одно и то же.

Как помирились артисты

Сергей Лазарев не стал ответно поносить Волочкову. В марте 2024 года в «Шоу Воли» он объяснил, почему отказал балерине. По его словам, у него просто не было времени на фотографии, так как ему надо было готовиться к выступлению.

У меня был один из первых номеров. Надо было бежать полностью переодеваться. Я дал все интервью и уже уходил, как вдруг перед всеми фотографами возникает Настя и спрашивает тихо: «Можно с тобой сфотографироваться?» Я сказал: «Настя, прости ради бога, я не сфотографируюсь». И убежал переодеваться.

© «Ген Продакшн»

Чтобы заверить поклонников, что конфликт исчерпан, Лазарев даже согласился сделать фото с Волочковой — правда, не с настоящей, а с её картонной версией. Для кадра выбрали снимок с балериной, где она раздвигает ноги в своём фирменном шпагате.

Главное: зачем был нужен этот конфликт

Ссора между звёздами началась на пустом месте, но из-за эмоциональности Волочковой она превратилась в настоящий публичный скандал. Скорее всего, балерину действительно глубоко задел отказ Лазарева. Впрочем, нельзя исключать, что так артистка просто хотела привлечь к себе внимание. И это ей удалось, но только в формате чёрного пиара, который нисколько не улучшил её репутацию.

Окунание в помои и слёзы в психбольнице: как соперничали Басков и Киркоров