Долина сравнила себя с Христом после скандала с квартирой : новые песни

Лариса Долина публично исповедуется после скандала с квартирой и рассказывает, через что ей пришлось пройти, а «Любэ» вдохновляются легендарными строчками Константина Симонова. «Рамблер» делится самыми интересными песнями, выпущенными на этой неделе.

Лариса Долина — «Момент истины»

Жанр: поп.

Спустя несколько месяцев после квартирного скандала народная артистка РФ Лариса Долина нашла в себе силы рассказать, с какими сложностями она столкнулась. Напомним, что артистка оказалась под волной критики, когда сначала продала свою элитную квартиру Полине Лурье, а затем отсудила её обратно, оставив покупательницу без денег и без жилья. В итоге в декабре 2025-го Верховный Суд встал на сторону Лурье, а Долина всё же покинула злосчастную квартиру в Хамовниках.

В трек «Момент истины» Долина вступает с дрожащим, чуть ли не плачущим голосом. Уже в первом куплете она сравнивает пережитую травлю с публичной казнью: «Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла». В припеве же она под аккомпанемент мощного инструментала заявляет, что эта ситуация показала, кто её настоящий друг. Под конец баллады появляются и оптимистичные нотки — Долина заявляет, что продолжит петь, несмотря на пережитую боль.

Песня вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые поклонники усомнились в искренности Долиной и поспешили написать, что не верят певице, в комментариях к её посту. На это ответила сама исполнительница: «Это ваше право».

«Любэ» — «Жди меня»

Жанр: рок.

Специально ко Дню Победы легендарная группа «Любэ», которая не так часто радует поклонников новыми релизами, представила новую песню «Жди меня» о надежде и долгожданном воссоединении близких. Автором музыки и слов выступил Игорь Матвиенко, вдохновившийся стихотворением Константина Симонова. В соцсетях коллектива продюсер рассказал, что композиция сделана в непривычном для «Любэ» формате, ведь в ней он использовал оркестровую аранжировку. Песня не лишена пафоса, что вполне соответствует теме, но немного состаренное звучание делает её крайне проникновенной. Немалую роль в этом также сыграл лидер «Любэ» Николай Расторгуев, который как будто проживает эту историю вместе со слушателями.

Xolidayboy — «Помни»

Жанр: поп-рок.

Xolidayboy, отлично понимая запросы своей женской аудитории, продолжает петь о страстной любви. В новом треке «Помни» лирический герой обожествляет свою женщину, которая словно подарила ему вторую жизнь. Он не может оторваться от неё и заявляет, что она забрала его душу. Всё это сопровождают томные электрогитары и рычащий вокал. То, что надо девушкам, соскучившимся по романтике.

Bearwolf — «Чародейка»

Жанр: поп-рок.

Певица Bearwolf продолжает придумывать сказочный мир и смешивать его с эмоциональным поп-роком — почти как «Король и Шут» в девяностых. В «Чародейке» артистка рассказывает о токсичной, но безумно притягательной любви. Лирическая героиня принимает на себя роль злодейки, потому что ей надоело быть хорошей и подстраиваться под мнение окружающих. Любопытно, что во втором куплете вдруг всплывает настоящее имя певицы — Лера. Таким образом она как будто сравнивает себя с героиней-чародейкой. В привычной манере артистка играет со своим вокалом, чередуя кукольную и мощную подачи.

By Индия, Xcho и Мот — «Шадэ»

Жанр: R&B.

By Индия, Xcho и Мот решили, что лето лучше всего ассоциируется не с энергичной клубной музыкой, а с атмосферным R&B. В «Шадэ» плавные биты сочетаются с бархатными голосами музыкантов. «Эта песня звучит как личный магний и как свет надежды на лучшее и беззаботное лето в нашей жизни. Думаю, что люди соскучились по такой музыке и похожему настроению», — рассказал о релизе Мот, его слова передаются в пресс-релизе.

Артисты также в треке отдают дань уважения легендарной британской группе Sade, прославившейся ещё 1980-е. В 2020-х песня коллектива Smooth Operator стала популярна в соцсетях. Мот упоминает её в своём куплете.

Так Надо, Masha Hima — «По любви»

Жанр: альтернатива.

Исполнительница Masha Hima стала новой участницей шоу «Доктор Звук» от лейбла Gaz. Вместе с продюсером Кириллом Галицыным, выступающим под псевдонимом Так Надо, она искала звуки по всему городу: на улицах, дорожных переходах и даже на помойках. Эти шумы вошли в музыкальную основу трека, но при прослушивании догадаться об этом почти невозможно. «По любви» — это драйвовый рок-трек с нотками гранжа и хип-хопа о сильных и болезненных чувствах. А все звенящие и резкие звуки, использованные в треке, лишь добавляют ему надрывности.

