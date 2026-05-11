Beatles снова вместе, Rolling Stones хотят лихачить: зарубежные песни

Пол Маккартни показал самую ожидаемую новинку с грядущего ностальгического альбома, а Мик Джаггер ищет попутную машину к приключениям. Charli XCX временно становится рок-звездой, а группа The Last Dinner Party заявляет права на целый мир. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Paul McCartney ft. Ringo Starr — Home To Us

Жанр: задорный рок для фанатов The Beatles.

Пол Маккартни выпустил второй сингл в поддержку альбома The Boys On Dungeon Lane, выход которого намечен на конец мая. К счастью для поклонников музыканта, он решил выпустить дуэт с Ринго Старром — их первую студийную коллаборацию со времён The Beatles. В тексте музыканты обмениваются тёплыми воспоминаниями о месте, в котором выросли. Лирика рисует картинку небезопасного провинциального городка, но преисполненные романтичной ностальгии артисты продолжают повторять мантру «Это был наш дом». Старр и Маккартни чередуют свои строчки, а жизнерадостная гитарная аранжировка как раз в духе The Beatles наверняка вызовет у поклонников «ливерпульской четвёрки» ностальгическую слезу.

Charli XCX — Rock Music

Жанр: гиперпоп с уклоном в рок.

Поп-икона Charli XCX во второй раз за год переступает границы своего жанра и пробует себя в новой стилистике. В феврале артистка выпустила альбом-саундтрек к «Грозовому перевалу»: основой для него стали «брутально элегантные» струнные инструменты. На этот раз певица заявляет, что «танцпол мёртв, поэтому пора выпускать рок-музыку».

При этом нельзя сказать, что новинка записана по канонам рок-музыки: двухминутная композиция звучит скорее как шутка, вызванная творческими поисками, «бесконечным вдохновением» и желанием посмеяться над ожиданиями других. Конечно, в припеве можно услышать дребезг электрогитар и брутальные барабаны, да и сама певица жалуется на «боль в шее» от тряски головой, но этого мало, чтобы в полной мере говорить о «рок-эре Charli XCX». Певица просто переносит привычную раздолбайскую энергетику на новые инструменты, и это звучит свежо, но всё ещё в её стилистике.

The Rolling Stones — Rough & Twisted

Жанр: винтажный «отцовский» рок.

На этой неделе культовые рокеры The Rolling Stones анонсировали 25-й альбом Foreign Hands. Группа также представила первую композицию в его поддержку. Те, кто хорошо знаком с творчеством команды, вряд ли удивятся её звучанию. Rough & Twisted — это бодрая гитарная песня с ковбойским запалом. В ней Мик Джаггер обращается к некому водителю и просит отвезти его на «лихо закрученную дорогу». В этой просьбе слышится вполне объяснимое для любого рокера желание пережить яркий, хотя и не шибко безопасный для жизни опыт.

Лонгплей Foreign Hands выйдет 10 июля 2026 года. Известно, что участие в его записи приняли Роберт Смит из The Cure, Пол Маккартни из The Beatles и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чед Смит.

Papa Roach ft. Hanumankind — See You In Hell

Жанр: взрывной драматичный рок.

Рок-группа Papa Roach представила сингл See You In Hell, записанный в сотрудничестве с индийским рэпером Hanumankind. Свежая композиция вошла в саундтрек второго сезона аниме Devil May Cry, премьера которого состоится на Netflix 12 мая. Это уже второй случай, когда рок-группа из нулевых записывает свежую композицию для проекта: титульным треком первого сезона стала оригинальная песня Afterlife группы Evanescence.

Papa Roach отнеслись к первоисточнику с большей аккуратностью, чем Evanescence. В отличие от Afterlife, в лирике See You In Hell можно чётко увидеть основной мотив второго сезона — соперничество между двумя членами семьи. В тексте также немало символов, характерных для вселенной Devil May Cry: само название отсылает к аду, а Hanumankind уверенно читает рэп о своих демонах и хвастается тем, что ему удалось их приручить. Инструментально композиция звучит тяжелее всего, что Papa Roach делали в последние годы: с должным драматизмом и взрывной энергетикой, достойной голливудского блокбастера.

The Last Dinner Party — Big Dog

Жанр: агрессивно-женственный гаражный рок.

Британская группа The Last Dinner Party, которую не совсем справедливо относили к жанру рок-музыки, наконец-то выпустила сингл, оправдывающий подобное описание. В новой композиции солистка коллектива Эбигейл Моррис предстаёт грозной воительницей и сравнивает себя с «цепным псом», способным разорвать обидчика на мелкие кусочки. Комбо из двух разных гитарных партий добавляет её фигуре и голосу мощи, превращая песню в идеальный манифест женского гнева.

