Удмуртские бабушки и босой Билан: 7 раз, когда русские изумили «Евровидение»

С 12-го по 16 мая в Вене состоится юбилейное «Евровидение». Международный певческий конкурс пройдёт уже в 70-й раз. В 2022 году Россия отказалась от участия в состязании и лишилась права на его трансляцию, но до этого неизменно оставалась для противников сильнейшей соперницей. «Рамблер» вспоминает о самых успешных поездках России на «Евровидение».

Алсу с песней Solo: второе место

Россия впервые приняла участие в «Евровидении» в 1994 году, но первый триумф состоялся лишь спустя шесть лет. Именно в 2000-м на состязание в Стокгольме отправилась певица Алсу, на тот момент даже не достигшая совершеннолетия. Каждый из конкурсантов до неё приезжал на «Евровидение» с русскоязычной композицией: Алсу стала первой, кто обратился за помощью к англоязычным авторам для написания конкурсной песни. Певица представила публике трек Solo, принёсший ей 155 баллов и второе место. Золото досталось братскому поп-дуэту Olsen Brothers из Дании, исполнившему композицию Fly On The Wings Of Love.

t.A.t.U с песней «Не верь, не бойся, не проси»: третье место

48-е «Евровидение», прошедшее в Латвии в 2003 году, стало одним из самых спорных в истории конкурса. Россию представлял женский поп-дуэт t.A.t.U, состоявший из двух контрастных участниц — Юлии Волковой и Елены Катиной. Девушки исполнили свой хит «Не верь, не бойся, не проси». По итогам голосования дуэт получил 164 балла — всего на три меньше, чем у победившей певицы Сертаб Эренер из Турции. Столь скромный разрыв даже заставил администрацию Первого канала усомниться в легитимности голосования. Тем не менее апелляция, направленная организаторам «Евровидения», не выявила нарушений в подсчётах.

Дима Билан: второе и первое место с песнями Believe и Never Let You Go

Единственным российским артистом, сумевшим победить на «Евровидении», остаётся певец Дима Билан. Его триумф, впрочем, произошёл лишь со второй попытки. Впервые музыкант отправился на конкурс в 2006 году, когда состязание проходило в греческих Афинах. Билан исполнил песню Never Let You Go, выйдя к публике в белой безрукавке, потёртых джинсах и без обуви. Молодой певец поразил зрителей «Евровидения», но занял лишь второе место, уступив первенство финской хард-рок-группе Lordi, выступающих в костюмах монстров.

Спустя два года Билан попытал счастья вновь. На этот раз он оделся в белую рубашку и белые же брюки, а также пригласил на выступление скрипача Эдвина Мартона и фигуриста Евгения Плющенко. Билан исполнил англоязычную песню Believe, и этого оказалось достаточно, чтобы одержать победу. Итоговый результат артиста оценили в 272 балла.

Serebro с песней Song #1: третье место

«Евровидение», прошедшее в Хельсинки в 2007 году, не провоцировало скандалов и обвинений в манипуляции голосами, но всё равно запомнилось женскому трио Serebro по особой причине. Выступление с англоязычной песней Song #1 стало дебютным для Ольги Серябкиной, Елены Темниковой и Марины Лизоркиной. Несмотря на это, их номер пришёлся зрителям по душе: по итогам голосования трио заняло третье место, получив 207 баллов. Победителем признали сербскую певицу Марину Шерифович, серебро взяла Верка Сердючка.

«Бурановские бабушки» с песней Everybody: второе место

Одним из самых смелых и при этом оправдавших себя решений стала отправка на «Евровидение» народного коллектива «Бурановские бабушки» в 2012 году. Артистки из удмуртского села Бураново предвосхитили тренды, записав танцевально-народную композицию Everybody. Куплеты состояли из строчек на удмуртском, а в припеве бабушки призывали зрителей «тусить и танцевать» на английском. Уважение зрителей к почтённому возрасту артисток и оригинальность материала помогла «Бабушкам» занять второе место с 259 баллами. Золото досталось шведской певице Лорин, впоследствии повторившей победу в 2023 году.

Полина Гагарина с песней A Million Voices: второе место

В 2015 году на конкурс в Вене отправилась певица Полина Гагарина. Для своего номера победительница второй «Фабрики Звёзд» выбрала англоязычную песню A Million Voices, написанную мультинациональной командой авторов из Швеции, Германии и России. Во время отборочных полуфиналов Гагариной удалось занять первое место, но в финале певица уступила победу шведскому певцу Монсу Сельмерлёву и заняла вторую строчку. В результате голосования она получила 303 балла.

Вскоре после триумфа на «Евровидении» Гагарина собиралась выпустить англоязычный альбом, чтобы развивать международную карьеру. Шесть песен, написанных для этого релиза, вошли в её пластинку «9», вышедшую в 2016-м.

Сергей Лазарев с песней You Are The Only One: третье место

Дима Билан — не единственный российский артист, пытавшийся дважды покорить «Евровидение». Аналогичное желание испытывал Сергей Лазарев. Экс-участник дуэта Smash! впервые отправился на конкурс в 2016 году, когда он проходил в Стокгольме. Автором его композиции You Are The Only One стал Филипп Киркоров, а сценическую хореографию поставил греческий режиссёр Фокас Эвенгелинос. Комбинация талантов из нескольких стран сработала отлично: в финале Лазарев получил 491 балл и занял третье место.

Вторая поездка Лазарева на «Евровидение» прошла не хуже. В 2019 году артист привёз в Тель-Авив песню Scream и вновь получил бронзу, заработав 370 баллов. После завершения конкурса Лазарев не исключал, что ещё вернётся, но в ноябре 2022-го заявил, что эта глава для него завершилась.

