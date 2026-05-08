Про Артура Пирожкова снимут полнометражный фильм

В России готовят художественный фильм об Артуре Пирожкове — сценическом образе шоумена и певца Александра Реввы. Картина получила название «Артур Пирожков: Начало».

Производством занимается студия SoFilm — та же команда, которая ранее работала над фильмом «Скуф». Напомним, картина не была выпущена в прокат из-за запрета Минкульта. Режиссёром выступит Алексей Степанов. Подробности сюжета пока не раскрываются, а премьера предварительно запланирована на первую половину 2027 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Александр Ревва представил образ Артура Пирожкова в конце 2000-х. Проект быстро вышел за рамки юмористического амплуа: артист начал активно выпускать поп-хиты и клипы. Среди самых известных песен Пирожкова — «Зацепила», «Алкоголичка», «Чика» и «Перетанцуй меня». Многие его клипы набирали десятки миллионов просмотров, а сам персонаж стал одним из самых коммерчески успешных музыкальных образов российской эстрады.

