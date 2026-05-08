Россияне назвали свои любимые песни из фильмов о войне

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провёл в своих соцсетях опрос ко Дню Победы и выяснил, какие композиции из фильмов о Великой Отечественной войне зрители считают самыми любимыми. В голосовании приняли участие 1460 человек.

Первое место заняла песня «От героев былых времён» из фильма «Офицеры» — за неё проголосовали 26,7% участников опроса. Композиция, также известная как «Вечный огонь», давно стала одной из главных музыкальных ассоциаций с советским кино о войне. Музыку к ней написал Рафаил Хозак, а текст — фронтовик Евгений Агранович.

На второй строчке расположилась песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» из фильма «Белорусский вокзал» (16,7%). Третье место заняла композиция «Вставай, страна огромная» («Священная война»), прозвучавшая в киноэпопее «Освобождение» — её выбрали 12% респондентов. Песню исполнил Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и пляски СССР под руководством Александра Александрова.

В пятёрку также вошли «Тёмная ночь» из фильма «Два бойца», исполненная Марком Бернесом, и «На безымянной высоте» из картины «Тишина», которую первым исполнил Лев Барашков. Все эти песни давно вышли за пределы кинематографа и стали частью общей культурной памяти, сохранив связь сразу с несколькими поколениями слушателей.

