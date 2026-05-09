Клубника изменяет банану: история хита Jony, который случайно покорил мир

Песня «Камин», выпущенная Jony и Эмином Агаларовым ещё в 2020 году, неожиданно обрела новую популярность пять лет спустя. Виной всему — вирусные нейросетевые ролики про любовные драмы овощей и фруктов, которые превратили старый трек в мировой суперхит. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Jony

Jony ft. EMIN — «Камин»: текст песни

[Интро: EMIN]

В камине в шесть утра, фотография твоя

Горят воспоминания о тебе

У камина в шесть утра, разбитая душа

И все твои обещания — пустота

[Припев: JONY]

В камине в шесть утра, фотография твоя

Горят воспоминания о тебе

У камина в шесть утра, разбитая душа

И все твои обещания — пустота

В камине в шесть утра

[Куплет: EMIN & JONY]

Твой маяк подарил мне боль

Устал я жить, все обиды тая

Уходи, за собой закрой

Сколько бы я ни просил

Ну, ты же знала, что меня теряла

Я босиком по стёклам, бегал так упрямо

Если бы не твой милый голосок

Я бы упал, сделав последний вздох

И звёзды мирно падали как будто для меня

Я каждый раз загадывал тебя не потерять

Но больше не могу, я просто мучаю себя

Теперь ты больше не моя

[Предприпев: EMIN]

В камине в шесть утра, фотография твоя

Горят воспоминания о тебе

У камина в шесть утра, разбитая душа

И все твои обещания — пустота

[Припев: JONY]

В камине в шесть утра, фотография твоя

Горят воспоминания о тебе (О тебе)

У камина в шесть утра, разбитая душа

И все твои обещания — пустота

[Аутро: JONY]

(Пустота, пустота-а-а, воу)

(Пустота-а, пустота)

Jony — «Камин»: история создания

Композицию «Камин» Jony записал в 2020 году вместе с певцом Эмином Агаларовым. Это лирическая баллада о расставании и боли, которую мужчина переживает у камина, вспоминая бывшую возлюбленную и сжигая её фотографии. Премьера дуэта состоялась 27 марта.

Спустя несколько лет трек получил мощную новую волну популярности, но по совершенно неожиданной причине. Причиной всему стали короткие анимационные ролики, полностью сгенерированные нейросетями. Их сюжеты были далеки от первоначального замысла Агаларова и Jony.

Jony — «Камин»: интересные факты

Феномен «Фруктовой истории»

Весной 2026 года интернет-пользователи по всему миру начали создавать десятки тысяч коротких видео с помощью нейросетей. У этого тренда нет единого автора или единого названия — в соцсетях его обозначают как «ИИ-сериалы про измены фруктов» или «Fruit Life Stories». Любой желающий может сгенерировать такой сюжет. При этом язык видео всегда разный и зависит от того, кто его создал — истории «оживают» на десятках языков по всему миру.

В центре повествования вирусных видео оказались антропоморфные фрукты и овощи, которые переживали человеческие драмы: влюблялись, ревновали, изменяли и тяжело расставались. Сценарии быстро стали клишированными. В большинстве случаев развитие событий следовало одной схеме: вначале влюблённые наслаждаются отношениями, потом героиня объявляет о беременности, а в итоге выясняется, что отцом ребёнка является совершенно иной фрукт. Миллионы пользователей залипали на эти абсурдные, но эмоциональные видео, узнавая во фруктовой драме собственные печальные истории.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/b035604bf9064e99ae04c1421285cf90"/>

Рекорды и миллиарды прослушиваний

Бешеный успех нейросетевого контента немедленно отразился на цифрах самого трека. За апрель 2026-го «Камин» набрал 879 миллионов прослушиваний на YouTube Music. Это позволило Jony превзойти статистику таких мировых звёзд, как Тейлор Свифт. Её аудитория за тот же период оценивалась примерно в 400 миллионов слушателей.

Сколько артист заработал на фруктах

По подсчётам пользователей интернета, только на отчислениях от стримингов за месяц Jony мог заработать около 3 миллионов долларов (примерно 224 миллиона рублей). Сам артист свои доходы не комментировал, поэтому эту цифру нельзя считать официальной.

Jony в своём Telegram-канале признался, что песня «дышала» и до этого, однако он, безусловно, обрадован новой волной интереса. Исполнитель с иронией добавил, что тоже «зависал» над этими роликами: «Сижу, смотрю: клубника кого-то кидает, баклажан плачет, а на фоне — "Камин". Это было настолько безумно, что я просто не мог оторваться».

Jony — «Камин»: клип

В 2020 году на композицию также был снят клип, снятый режиссёром Александром Романовым. В нём Агаларов предстал снайпером, который готовится выстрелить из винтовки и вспоминает прошлое. Jony сыграл того же персонажа, но в молодости.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/b035604bf9064e99ae04c1421285cf90"/>

Кто стоит за ИИ-песней «Сыпь, гармоника!», покорившей чарты