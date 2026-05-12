Легенды рока продали права на все свои песни за 300 млн долларов

Музыкальный каталог американской рок-группы Red Hot Chili Peppers приобрёл лейбл Warner Music Group. Сумма сделки превысила 300 миллионов долларов. В неё вошли все студийные работы команды — 13 пластинок.

© Raph_PH/CC BY 2.0

Записи группы приносят примерно 26 миллионов долларов в год, пишет Pitchfork. Весь прошлый год рокеры самостоятельно владели каталогом и надеялись получить за него 350 миллионов. В итоге компания Warner стала логичным покупателем: именно этот лейбл когда-то первым выпустил диски коллектива Blood Sugar Sex Magik (1991) и Californication (1999).

Теперь Red Hot Chili Peppers пополнили ряд известных артистов, распродавших свои каталоги, включая Боба Дилана, Брюса Спрингстина и Джастина Бибера. Для музыкантов это способ получить крупную сумму сразу, а не растягивать доход на годы.

Группа Red Hot Chili Peppers была образована в Калифорнии в 1983 году. За десятилетия карьеры они стали одними из самых коммерчески успешных рок-коллективов в истории. Среди их хитов — Californication, Can’t Stop, Otherside и другие.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Бритни Спирс продала права на все свои песни