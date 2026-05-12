Deep Purple выпустят альбом, несмотря на проблемы со здоровьем у лидера

Культовая британская рок-группа Deep Purple анонсировала новый альбом «Splat!» и крупный мировой тур. Пластинка выйдет 3 июля.

© Birgit Fostervold / Wikimedia Commons

«Splat!» станет 24-м студийным альбомом коллектива. Его продюсером стал знаменитый Боб Эзрин, известный по сотрудничеству с Kiss, Pink Floyd и Лу Ридом. Критики уже называют «Splat!» одной из самых тяжёлых записей Deep Purple за последние несколько лет.

Лидер группы Иэн Гиллан заявил, что сейчас Deep Purple делают музыку, сопоставимую с их старыми хитами вроде Highway Star, Smoke on the Water и Lazy. По его словам, в новом альбоме есть та же энергия и тот же драйв, что и в песнях 1969–1973 годов. И добавил: «Deep Purple сейчас в отличной форме». Его слова цитирует NME.

Позже в этом году коллектив отправится в турне из 86 концертов. Одно из самых ярких выступлений пройдёт 25 ноября в лондонском Royal Albert Hall.

Предыдущий альбом Deep Purple «=1» вышел почти два года назад, в июле 2024-го. Он стал первой работой группы с гитаристом Саймоном Макбрайдом, сменившим Стива Морса. Релиз получил высокие оценки критиков и занял второе место в британском рок-чарте.

В ноябре 2025-го Иэн Гиллан сообщил о потере зрения. Сейчас 80-летний вокалист видит только на 30%. Из-за этого он задумывался об уходе со сцены. Но анонс нового альбома Deep Purple доказывает, что пока Гиллан передумал завершать музыкальную карьеру.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Beatles снова вместе, Rolling Stones хотят лихачить: зарубежные песни