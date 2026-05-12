FKA Twigs сыграет скандальную танцовщицу в новом фильме

Британская артистка FKA Twigs исполнит роль танцовщицы и певицы Жозефины Бейкер в новом байопике. Режиссёром и сценаристом выступит Маймуна Дукуре, снявшая фильмы «Мамочки» и «Милашки». Съёмки начнутся этой осенью.

© Соцсети FKA Twigs

FKA Twigs, последней работой которой стала картина от студии A24 «Мать Мария», заявила, что для неё честь работать над этим фильмом. «Невероятное наследие Жозефины Бейкер вдохновляет меня и многих людей по всему миру. Она навсегда в наших сердцах как дальновидная, смелая женщина. Я с нетерпением жду возможности воплотить Жозефину Бейкер на большом экране», — призналась FKA Twigs. Её слова передаёт издание Variety.

Лента расскажет о судьбе Бейкер. Она родилась в Сент-Луисе в 1906 году, а в 1925-м переехала в Париж и стала знаменитостью. Публику покоряли её экзотические танцы, самый известный номер – в костюме из бананов. Во время Второй мировой войны артистка вступила во французское Сопротивление. А в 1950–1960-х годах активно боролась за гражданские права чернокожих в США.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Билли Айлиш сыграет главную роль в фильме по роману Сильвии Плат