FKA Twigs сыграет скандальную танцовщицу в новом фильме
Британская артистка FKA Twigs исполнит роль танцовщицы и певицы Жозефины Бейкер в новом байопике. Режиссёром и сценаристом выступит Маймуна Дукуре, снявшая фильмы «Мамочки» и «Милашки». Съёмки начнутся этой осенью.
FKA Twigs, последней работой которой стала картина от студии A24 «Мать Мария», заявила, что для неё честь работать над этим фильмом. «Невероятное наследие Жозефины Бейкер вдохновляет меня и многих людей по всему миру. Она навсегда в наших сердцах как дальновидная, смелая женщина. Я с нетерпением жду возможности воплотить Жозефину Бейкер на большом экране», — призналась FKA Twigs. Её слова передаёт издание Variety.
Лента расскажет о судьбе Бейкер. Она родилась в Сент-Луисе в 1906 году, а в 1925-м переехала в Париж и стала знаменитостью. Публику покоряли её экзотические танцы, самый известный номер – в костюме из бананов. Во время Второй мировой войны артистка вступила во французское Сопротивление. А в 1950–1960-х годах активно боролась за гражданские права чернокожих в США.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
Билли Айлиш сыграет главную роль в фильме по роману Сильвии Плат