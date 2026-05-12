Полина Гагарина и Клава Кока станут рокершами в новом шоу

15 мая состоится премьера шоу «Соль. Легенда» от телеканала РЕН ТВ и платформы VK Видео. Его цель — разрушить стереотипы о поп-музыке и дать звёздам российской эстрады шанс попробовать себя в роке.

Среди приглашённых исполнителей — Полина Гагарина, Люся Чеботина, Клава Кока, Ирина Дубцова, Денис Клявер, Виктория Дайнеко, группа Uma2rman, Лёша Свик, Mary Gu и другие.

Выступать они будут без фонограммы в сопровождении настоящего рок-коллектива. Так артисты докажут, что поп-музыка не «пластиковая».

Каждому участнику дадут три задания. Первое — спеть кавер на известную рок-песню. Второе — сделать рок-версию собственного хита. Третье — исполнить кавер на композицию кого-то из судей. Победителя выберут члены жюри и зрители. Лауреат станет «Легендой русской музыки».

В постоянный состав судей войдут основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, экс-участник «Союза» и «Санкт-Петербурга-2» Виктор Дробыш, а также рэпер ST. Кроме того, к ним присоединятся приглашённые эксперты: Сергей Галанин, Юлия Савичева, Баста, Сергей Бобунец, Юрий Музыченко, Ёлка и другие.

Ранее состоялся финал шоу «Маска». Победителем седьмого сезона стала Полина Гагарина.

