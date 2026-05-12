Владимир Пресняков раскрыл, какая песня может довести его до слёз

Российский эстрадный певец Владимир Пресняков, известный хитами «Зурбаган» и «Стюардесса по имени Жанна», признался, что один трек Басты однажды довёл его до слёз.

© Соцсети Владимира Преснякова

В шоу «Вопрос ребром» Пресняков заявил, что у него есть песни, под которые он может пустить слезу. «Это зависит от состояния», — добавил он. Он вспомнил, что один раз «очень серьёзно» расплакался под трек Басты «Сансара». Потом музыкант отметил, что в тот момент был трезвым.

Баста выпустил «Сансару» в 2017 году. В ней музыкант рассуждает о том, что жизнь не заканчивается после смерти. Она передаётся от родителей к детям — через опыт, память и голоса новых поколений.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Крал ли Баста треки у зарубежных артистов: правда о «Сансаре» и «Выпускном»