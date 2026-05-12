Звезда «Слова пацана» призналась, что провалила кастинг в «Серебро»

Актриса Елизавета Базыкина, известная по сериалам «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация», мечтала попасть в группу «Серебро». В шоу «Кстати» она рассказала, что ходила на кастинг новых солисток, но провалила его.

По словам артистки, она нисколько не огорчилась: «Песни из моей жизни никуда не ушли, я изначально занималась вокалом, потом случайно переметнулась в актерство». Она добавила, что недавно у неё вышла совместная песня вместе с Icegergert под названием «Актриса». «Он там читает рэп, я что-то подвываю», — поделилась Базыкина.

В ноябре 2024 года стало известно, кто вошёл в обновлённый состав культовой женской поп-группы «Серебро». Новыми солистками стали Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина и Диана Рак.

