Seville назвала Егора Крида «Иудой»: что внесло смуту в дружбу артистов

Песня «Карма» от Егора Крида и дуэта Artik & Asti стала настоящим подарком для поклонников. Взрывная смесь из исповедального текста о любви и танцевальных ритмов быстро поднялась в российских чартах. Слушатели отметили чувственную подачу и мощный энергетический посыл, который объединил двух больших артистов на одной волне. «Рамблер» приводит текст этой композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

Егор Крид и Artik & Asti — «Карма»: текст песни

[Интро: Севиль (Artik & Asti)]

Ты живёшь, будто не будет завтра

Но запомни: в жизни есть одна правда

Всё по кругу возвращается кратно

Каждого Иуду настигнет своя карма

[Куплет 1: Егор Крид]

Я готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически

Ты сегодня со мной, а завтра с другим — у тебя раздвоение личности

За меня скажут мои дела, за тебя — мои наличные

Я не прав, а ты вечно права, мои чувства обычные, а твои публичные

Хочешь знать, как там мои дела? Всё нормально, малыш, ведь я вечно на бизнесе

Разобрать то, что ты для меня, не смогли даже на Genius’е

Я твой личный таролог, я разложу, кто ты, на банковских картах

Ты живёшь, будто нету вчера, нет сегодня и не будет завтра

[Пред-припев: Севиль (Artik & Asti)]

Ты живёшь, будто не будет завтра

Но запомни: в жизни есть одна правда

Всё по кругу возвращается кратно

Каждого Иуду настигнет своя карма

[Припев: Севиль (Artik & Asti)]

Нету счёта твоим шотам, потеряешься по бару — карма

Сводишь счёт, и мы в расчёте, но ещё тебя наберёт карма

Ни тебе, ты не боли, не вытянет тебя ретрит — карма

Далеко твоя нирвана, будто кара внутри болит — карма

[Куплет 2: Егор Крид]

Я пропускал много ударов, но ты бьёшь меня сильнее

Моя печаль ща у бара, и мне так хорошо с ней

Время проходит быстрее, я становлюсь только злее

Ты меня не убила, цитаты нам врут, ведь с тобой я слабее

Мои демоны крутят мне голову, когда вижу тебя голую

Ты хотела со мной эту ночь, а я хотел тебя в другую

Мурашки по телу иголки, ты на мне, как мои наколки

Ты шлёшь ему фотки из моей постели и в моей футболке

[Пред-припев: Севиль (Artik & Asti)]

Ты живёшь, будто не будет завтра

Но запомни: в жизни есть одна правда

Всё по кругу возвращается кратно

Каждого Иуду настигнет своя карма

[Припев: Севиль (Artik & Asti)]

Нету счёта твоим шотам, потеряешься по бару — карма

Сводишь счёт, и мы в расчёте, но ещё тебя наберёт карма

Ни тебе, ты не боли, не вытянет тебя ретрит — карма

Далеко твоя нирвана, будто кара внутри болит — карма

[Аутро: Севиль (Artik & Asti)]

Ты живёшь, будто не будет завтра

Но запомни: в жизни есть одна правда

Всё по кругу возвращается кратно

Каждого Иуду настигнет своя карма

Егор Крид и Artik & Asti — «Карма»: история создания

Премьера совместной песни состоялась 24 апреля 2026 года. Артисты впервые презентовали трек за несколько дней до официального выхода — 22 апреля 2026 года во время концерта Artik & Asti, устроив для публики сюрприз. Там же был показан сниппет будущего клипа. А уже 27 апреля 2026 года состоялась премьера самого видео.

Трек написали сам Егор Крид и участник дуэта Artik (Артём Умрихин). Над треком трудилась небольшая команда известных продюсеров: Егор Крид, Artik, Влад Ханецкий (Khaney), Глеб Чёрный (Gleb Chornii) и Алекс Давиа (Alex Davia). Ханецкий известен как барабанщик и диджей, Чёрный работал с Ани Лорак и Еленой Темниковой, а Давиа — молдавский композитор, который продюсировал треки для «Евровидения».

Егор Крид и Artik & Asti — «Карма»: интересные факты и смыслы

В своём куплете Егор Крид поёт: «Разобрать то, что ты для меня, не смогли даже на Genius’е». Genius — это американский сайт, основанный в 2009 году. Он также доступен на русском языке. Там пользователи со всего мира собираются, чтобы публиковать тексты песен, а главное — подробно объяснять смысл каждой строчки и отсылки, давать контекст. Артист иронизирует: настолько запутанная ситуация, что даже сообщество экспертов не смогло бы в ней разобраться.

Егор Крид и Artik & Asti — «Карма»: ремиксы

На композицию выпущены танцевальные версии. В открытом доступе можно найти ремиксы диджея Index-1 и другие обработки. Эти версии добавляют треку ещё больше клубного звучания.

Егор Крид и Artik & Asti — «Карма»: клип

Клип, снятый режиссёрами Катей Як и Никитой Вильчинским, наполнен множеством символов мести и кармического возмездия. Зрители видят огромное количество ножей, змей и оружия. В видео Егор Крид и солистка Artik & Asti (Севиль) находятся в разных помещениях, а затем встречаются в кафе с окровавленными лицами, где и происходит драматическая развязка.

