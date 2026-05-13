Максим Фадеев высказался о задержании Линды

Максим Фадеев впервые высказался после появления информации о задержании Линды на фоне спора об авторских правах. В своих соцсетях продюсер заявил, что на протяжении многих лет пытался разрешить конфликт мирно, однако это не принесло результата.

© Соцсети Максима Фадеева

Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит.

Фадеев подчеркнул, что подобные вопросы должны решаться «фактами, документами, экспертизой и в правовом поле». По словам продюсера, именно поэтому он выбрал «единственно возможный путь — законный». Комментировать процессуальные действия и обстоятельства дела он отказался, добавив, что дальнейшую оценку ситуации должны дать следствие и суд.

Ранее стало известно, что Линду вызвали на допрос в рамках дела о мошенничестве, связанного со спором об авторских правах на песни, созданные во время её сотрудничества с Фадеевым. Артистка работала с продюсером в середине и второй половине 1990-х годов. Вместе они выпустили альбомы «Песни тибетских лам» (1994), «Ворона» (1996) и «Плацента» (1999). Сотрудничество прекратилось в конце 1990-х на фоне творческих и личных разногласий.

По данным СМИ, Линда проходит по делу в статусе свидетеля. Её концертный менеджер Михаил Кувшинов был задержан в качестве подозреваемого. Фадеев утверждает, что подпись в документах о передаче прав на композиции была подделана. Линда и её представители ранее заявляли, что продюсер много лет не оспаривал существование договора.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Фадеев жёстко прошёлся по закону об англицизмах