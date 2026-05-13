Лев Лещенко назвал главную слабость патриотических песен

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что современные патриотические песни должны не просто обращаться к громким темам, а вызывать у слушателей эмоциональный отклик. По мнению артиста, далеко не всем подобным композициям сегодня удаётся пройти эту проверку.

© Соцсети Льва Лещенко

Певец отметил, что качество музыкального произведения невозможно определить формальными критериями. По его словам, талантливые песни всегда цепляют аудиторию и остаются актуальными спустя годы, тогда как поверхностные работы быстро забываются.

В качестве примера Лещенко привёл песню «С чего начинается Родина?», маршевую версию которой исполнили во время парада Победы 9 мая 2026 года. В беседе с ТАСС артист подчеркнул, что в музыке и словах этой композиции «заложен культурный код», который особенно ярко раскрылся в новом звучании. Певец также высоко оценил работу аранжировщика.

Лещенко добавил, что похожий эффект производят и другие известные песни о войне — в частности, «День Победы» Давида Тухманова и «Десятый наш десантный батальон».

