Лев Лещенко назвал главную слабость патриотических песен
Народный артист России Лев Лещенко заявил, что современные патриотические песни должны не просто обращаться к громким темам, а вызывать у слушателей эмоциональный отклик. По мнению артиста, далеко не всем подобным композициям сегодня удаётся пройти эту проверку.
Певец отметил, что качество музыкального произведения невозможно определить формальными критериями. По его словам, талантливые песни всегда цепляют аудиторию и остаются актуальными спустя годы, тогда как поверхностные работы быстро забываются.
В качестве примера Лещенко привёл песню «С чего начинается Родина?», маршевую версию которой исполнили во время парада Победы 9 мая 2026 года. В беседе с ТАСС артист подчеркнул, что в музыке и словах этой композиции «заложен культурный код», который особенно ярко раскрылся в новом звучании. Певец также высоко оценил работу аранжировщика.
Лещенко добавил, что похожий эффект производят и другие известные песни о войне — в частности, «День Победы» Давида Тухманова и «Десятый наш десантный батальон».
