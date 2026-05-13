Похитителю песен Бейонсе назначили два года тюрьмы

Мужчина, похитивший носители с невыпущенными треками американской певицы Бейонсе, приговорён к двум годам лишения свободы и трём годам надзора после освобождения.

© Соцсети Бейонсе

41-летний Келвин Эванс признал вину по делу о незаконном проникновении в автомобиль. Решение вынес суд в штате Джорджия, также назначив ему пробационный срок, сообщает BBC.

Инцидент произошёл в июле 2025 года в Атланте во время визита певицы в город в рамках тура Cowboy Carter. Эванс проник в арендованный автомобиль команды артистки и похитил личные вещи, ноутбуки, наушники и жёсткие диски с невыпущенными музыкальными материалами. По данным следствия, часть имущества удалось отследить, однако носители с записями не найдены.

