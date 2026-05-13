Стало известно, когда пройдёт 69-я церемония «Грэмми»

Церемония вручения премии «Грэмми» состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе на арене Crypto.com Arena. Номинантов во всех категориях объявят 16 ноября 2026-го.

Первый раунд голосования за претендентов пройдёт с 12 по 22 октября 2026 года, финальное голосование состоится с 10 декабря 2026 года по 7 января 2027 года.

В число конкурсных работ могут войти релизы, вышедшие в период с 31 августа 2025 года по 31 августа 2026 года, сообщает Variety.

