Мадонна представит фильм по первому за шесть лет альбому

Мадонна представит фильм «Confessions II» на фестивале Tribeca Festival в Нью-Йорке. Показ состоится 5 июня в театре Beacon Theatre и будет приурочен к выходу первого за шесть лет студийного альбома певицы.

© Соцсети Мадонны

После показа артистка также примет участие в разговоре с Джимми Фэллоном. Режиссёрами проекта выступили Дэвид Торо и Соломон Чейз, известные как дуэт Torso.

Фильм построен вокруг первых шести треков одноимённого альбома «Confessions II», заявляет Variety. Пластинка станет продолжением культового релиза «Confessions on a Dance Floor» (2005).

Выход нового альбома запланирован на 3 июля на лейбле Warner Records. В его поддержку уже вышел сингл Bring Your Love, записанный Мадонной совместно с молодой поп-исполнительницей Сабриной Карпентер.

В описании проекта отмечается, что он представляет собой единое непрерывное аудиовизуальное произведение. Музыкальные эпизоды объединены в цельный кинематографический опыт. Работа выстроена вокруг клубной эстетики и образов ночной жизни. Сюжеты развиваются по главам и следуют логике, близкой к сновидению, сообщает Variety.

