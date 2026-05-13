Концерт Metallica в Греции вызвал микроземлетрясение

Сейсмографы зафиксировали микросейсмические колебания во время концерта американской метал-группы Metallica в Афинах. Выступление прошло на Олимпийском стадионе, где собрались около 80 тысяч зрителей, ещё порядка 10 тысяч человек находились рядом с площадкой.

© Соцсети Metallica

По данным Афинского геодинамического института, причиной колебаний стали громкая музыка и синхронные прыжки публики. Особенно активно зрители реагировали во время исполнения Enter Sandman — одного из главных хитов группы.

Подобные случаи происходят не впервые. В мае 2025 года концерт Metallica в американском Блэксберге также вызвал сейсмическую активность во время исполнения Enter Sandman: тогда около 60 тысяч зрителей начали одновременно прыгать, а пик колебаний совпал с началом песни. Аналогичные микротолчки ранее фиксировали на концертах AC/DC, Тейлор Свифт, Florence + The Machine и других артистов.

Греческие СМИ отмечают, что зафиксированные колебания не представляли опасности и были связаны исключительно с реакцией публики на концерт.

