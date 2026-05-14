Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала ЧМ по футболу

Поп-певицы Шакира и Мадонна, а также корейский бойзбэнд BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Шоу пройдёт 19 июля на стадионе MetLife Stadium в американском Ист-Ратерфорде.

Для Шакиры это не первый опыт сотрудничества с FIFA. В 2010 году певица выпустила песню Waka Waka (This Time for Africa), ставшую гимном чемпионата мира по футболу. Недавно она также представила трек Dai Dai вместе с Burna Boy для турнира 2026 года.

Мадонна, в свою очередь, готовится к выходу нового альбома Confessions II — продолжения пластинки Confessions on a Dance Floor (2005). Релиз запланирован на 3 июля и станет первым за шесть лет. BTS же вернулись к активной музыкальной деятельности после завершения военной службы участников. В марте 2026 года группа выпустила альбом ARIRANG — первый релиз коллектива за четыре года.

Как отмечает Billboard, шоу станет первым в истории чемпионатов мира полноценным музыкальным выступлением в перерыве финального матча. Его продолжительность составит около 11 минут.

Организацией выступления занимается международная благотворительная организация Global Citizen совместно с лидером британской поп-рок-группы Coldplay Крисом Мартином. Средства, вырученные с продажи билетов на мероприятие, направят в фонды поддержки образования и детского футбола.

