Бьянка раскритиковала современных артистов за внешний вид на сцене

Певица Бьянка высказалась о новом поколении артистов и заявила, что многие современные исполнители перестали уделять внимание сценическому образу и зрелищности выступлений.

По словам артистки, её удивляет, что молодые музыканты не стремятся быть яркими и запоминающимися. В интервью Родиону Чепелю Бьянка отметила, что некоторые исполнители выходят на сцену будто «в том, в чём легли спать», из-за чего публика их не запоминает.

Певица также призналась, что ей не близок формат концертов, где артист просто стоит на сцене без харизмы и шоу. Бьянка подчеркнула, что представители «старой школы» шоу-бизнеса — включая Диму Билана, Тимати и Сергея Лазарева — всегда делали ставку на костюмы, танцы и эффектную концертную картинку.

При этом исполнительница отметила, что среди современных артистов у неё тоже есть фавориты. Она положительно высказалась о Seville, IOWA, PIZZA, ST и Тосе Чайкиной, отдельно похвалив последнюю за самобытность и необычный образ.

