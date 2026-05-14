Надежда Бабкина объяснила популярность народной музыки среди молодёжи

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что интерес молодёжи к фолку и народным мотивам связан с культурной памятью и стремлением вернуться к собственным корням.

© Соцсети Надежды Бабкиной

Все эти ребята родились в России: как ни крути, генетическая память, культурный код — он внутри каждого. Даже если человек не знает слов, у него все равно внутри откликается.

По словам Бабкиной, в последние десятилетия российская культура во многом уступала место западным музыкальным тенденциям, из-за чего интерес к национальным традициям оказался на периферии. Сейчас, считает артистка, этот процесс меняется: народные мотивы возвращаются в современной музыке и получают новое звучание через популярные жанры.

Певица также подчеркнула, что популярная музыка должна существовать наряду с национальной культурой, а сохранение такого баланса помогает людям лучше понимать свои корни и формировать общее культурное пространство.

В беседе с ТАСС артистка также рассказала о том, что вдохновило её стать артисткой. По словам Бабкиной, с детства она мечтала о сцене, однако для неё всегда было важно не только выступать, но и вдохновлять людей, объединять их и напоминать о связи с родной культурой. Певица добавила, что выросла в многонациональной среде, где люди жили сообща, помогали друг другу и не разделяли окружающих по национальности.

