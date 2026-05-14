Полина Гагарина объяснила, зачем пробует себя в рок-музыке

Певица Полина Гагарина рассказала, почему решила участвовать в музыкальном проекте «Соль. Легенда», где поп-артисты пробуют себя в жанре русского рока.

По словам артистки, участие в подобных проектах связано с творческим интересом, а не с желанием посоревноваться. Гагарина отметила, что ей важно пробовать себя в разных жанрах и искать новые формы музыкального самовыражения.

Рок-музыка для меня — это, в первую очередь, особая энергия и эмоциональная свобода. В этом жанре очень важны харизма, подача и внутреннее состояние артиста. Не могу сказать, что это в чистом виде выход из зоны комфорта — скорее возможность раскрыться по-новому. Такие эксперименты дают артисту свежие эмоции и помогают по-другому почувствовать музыку.

Проект «Соль. Легенда» стартует 15 мая на телеканале РЕН ТВ, напоминает «Комсомольская правда». В нём поп-исполнители исполняют рок-композиции, а выступления оценивают члены жюри — Вадим Самойлов, Виктор Дробыш и ST, а также приглашённый гость и зрители в зале. Победитель получает звание «Легенда русской музыки». В первом выпуске Гагарина выступит в дуэли с Люсей Чеботиной.

