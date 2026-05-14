«Вчерашняя драма»: Асти и Билан раскрыли правду о своих отношениях

Долгожданный дуэт Анны Асти и Димы Билана под названием «Эпилог» вышел 24 апреля 2026 года. Это первая совместная работа артистов, которая сразу же вызвала большой отклик у их поклонников и заняла лидирующие позиции в российских чартах. «Рамблер» приводит текст этой композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

Дима Билан и Анна Асти — «Эпилог»: текст песни

Куплет 1 (Анна Асти):

В тёмном коридоре вещи,

Тонет такси где-то в пробке.

Но на сердце много трещин,

Ему места нет в коробке.

Говоришь слова всё резче,

А потом целуешь робко.

Будто мой кошмар стал вещим,

Лифт застрял, погасли кнопки.

Всё, заканчивай, не мучай,

А я проволокой колючей

Обмотаюсь на всякий случай,

Меня ты больше не получишь.

Всё, заканчивай, не трогай,

Ставлю точку сама: «Ну, с Богом».

Точкой роста моей в итоге

Назовут её в эпилоге.

Припев (Анна Асти и Дима Билан):

Когда соберу себя по частям

И мои глаза опять заблестят,

Вчерашняя драма превратится в пустяк.

У каждой истории есть год спустя.

Когда все подруги будут в гостях,

А ты не мелькнёшь в моих новостях,

Реально счастливые больше не мстят.

У каждой истории есть год спустя.

Куплет 2 (Дима Билан):

Не закрыты ещё двери,

Но давно не достучаться.

Кто виновен — не проверить,

Я не в силах тебе сдаться.

В них не будет новых серий,

Сколько можно издеваться?

Так устал я ждать потери,

Напряжение двести двадцать.

Всё, заканчивай, не мучай,

Поищи на всякий случай

Пару горьких средств подручных

От тоски внезапной жгучей.

Всё, заканчивай, не трогай —

Будут скатертью все дороги.

Сразу за болевым порогом,

Теперь встретимся в эпилоге.

Припев (Анна Асти и Дима Билан):

Когда соберу себя по частям

И мои глаза опять заблестят,

Вчерашняя драма превратится в пустяк.

У каждой истории есть год спустя.

Когда все подруги будут в гостях,

А ты не мелькнёшь в моих новостях,

Реально счастливые больше не мстят.

У каждой истории есть год спустя.

Дима Билан и Анна Асти — «Эпилог»: история создания

Песня «Эпилог» стала первым дуэтом Димы Билана и Анны Асти. Для певицы этот трек стал первым синглом после выхода её альбома «Высшие силы» 2025 года.

Анна Асти поделилась в соцсетях, что работа над песней вызвала у неё трепет и ни с чем не сравнимые эмоции. Артистка отметила, что ей и её коллеге по дуэту удалось найти творческую гармонию и записать целостную композицию. Дима Билан добавил, что они долго добивались искренних эмоций — в интонациях, в паузах, в том, что остаётся недосказанным. Ему было важно говорить с Асти на одном «внутреннем языке».

Дима Билан и Анна Асти — «Эпилог»: интересные факты

Песня «Эпилог» наполнена глубокими метафорами. Строка «Точкой роста моей в итоге назовут её в эпилоге» указывает на то, что даже болезненный опыт расставания становится важной ступенью для личностного роста, а не просто печальным финалом. В преддверии релиза артисты развернули активную пиар-кампанию. 18 апреля 2026 года они выложили в соцсетях совместный тизер, который привлёк внимание публики. За несколько дней до премьеры песни артисты выложили в соцсетях серию ярких совместных фотографий. Анна Асти надела блестящий топ и жакет, а Дима Билан — классический костюм с открытой грудью. Позы и взгляды на фото показались поклонникам слишком интимными и чувственными, что спровоцировало бурную реакцию и шквал слухов о возможном романе между знаменитостями. Композиция получила восторженные отзывы от поклонников в соцсетях. Подписчики отмечали «химию» между звёздами и называли их дуэт «огненным».

Премьера видео на песню состоялась 24 апреля 2026 года, одновременно с релизом сингла. Съёмки проходили в гостиничных интерьерах. Видеоряд сочетает в себе цветные кадры и чёрно-белые эпизоды. По сюжету артисты находятся в отдельных номерах и переживают моменты расставания, которые в итоге сводят их вместе в одном кадре, символизируя финал старых отношений и начало нового пути.

На песню уже существует танцевальная версия. В открытом доступе можно найти ремикс диджея Silver Ace, который добавляет композиции клубного звучания.

