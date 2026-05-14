«Вчерашняя драма»: Асти и Билан раскрыли правду о своих отношениях

Дима Билан и Анна Асти — «Эпилог»: текст песни, интересные факты, клип, слушать трек
Долгожданный дуэт Анны Асти и Димы Билана под названием «Эпилог» вышел 24 апреля 2026 года. Это первая совместная работа артистов, которая сразу же вызвала большой отклик у их поклонников и заняла лидирующие позиции в российских чартах. «Рамблер» приводит текст этой композиции, а также рассказывает историю её создания.
Дима Билан и Анна Асти — «Эпилог»: текст песни
Куплет 1 (Анна Асти):
В тёмном коридоре вещи,
Тонет такси где-то в пробке.
Но на сердце много трещин,
Ему места нет в коробке.
Говоришь слова всё резче,
А потом целуешь робко.
Будто мой кошмар стал вещим,
Лифт застрял, погасли кнопки.
Всё, заканчивай, не мучай,
А я проволокой колючей
Обмотаюсь на всякий случай,
Меня ты больше не получишь.
Всё, заканчивай, не трогай,
Ставлю точку сама: «Ну, с Богом».
Точкой роста моей в итоге
Назовут её в эпилоге.
Припев (Анна Асти и Дима Билан):
Когда соберу себя по частям
И мои глаза опять заблестят,
Вчерашняя драма превратится в пустяк.
У каждой истории есть год спустя.
Когда все подруги будут в гостях,
А ты не мелькнёшь в моих новостях,
Реально счастливые больше не мстят.
У каждой истории есть год спустя.
Куплет 2 (Дима Билан):
Не закрыты ещё двери,
Но давно не достучаться.
Кто виновен — не проверить,
Я не в силах тебе сдаться.
В них не будет новых серий,
Сколько можно издеваться?
Так устал я ждать потери,
Напряжение двести двадцать.
Всё, заканчивай, не мучай,
Поищи на всякий случай
Пару горьких средств подручных
От тоски внезапной жгучей.
Всё, заканчивай, не трогай —
Будут скатертью все дороги.
Сразу за болевым порогом,
Теперь встретимся в эпилоге.
Припев (Анна Асти и Дима Билан):
Когда соберу себя по частям
И мои глаза опять заблестят,
Вчерашняя драма превратится в пустяк.
У каждой истории есть год спустя.
Когда все подруги будут в гостях,
А ты не мелькнёшь в моих новостях,
Реально счастливые больше не мстят.
У каждой истории есть год спустя.
Дима Билан и Анна Асти — «Эпилог»: история создания
Песня «Эпилог» стала первым дуэтом Димы Билана и Анны Асти. Для певицы этот трек стал первым синглом после выхода её альбома «Высшие силы» 2025 года.
Анна Асти поделилась в соцсетях, что работа над песней вызвала у неё трепет и ни с чем не сравнимые эмоции. Артистка отметила, что ей и её коллеге по дуэту удалось найти творческую гармонию и записать целостную композицию. Дима Билан добавил, что они долго добивались искренних эмоций — в интонациях, в паузах, в том, что остаётся недосказанным. Ему было важно говорить с Асти на одном «внутреннем языке».
Дима Билан и Анна Асти — «Эпилог»: интересные факты
- Песня «Эпилог» наполнена глубокими метафорами. Строка «Точкой роста моей в итоге назовут её в эпилоге» указывает на то, что даже болезненный опыт расставания становится важной ступенью для личностного роста, а не просто печальным финалом.
- В преддверии релиза артисты развернули активную пиар-кампанию. 18 апреля 2026 года они выложили в соцсетях совместный тизер, который привлёк внимание публики.
- За несколько дней до премьеры песни артисты выложили в соцсетях серию ярких совместных фотографий. Анна Асти надела блестящий топ и жакет, а Дима Билан — классический костюм с открытой грудью. Позы и взгляды на фото показались поклонникам слишком интимными и чувственными, что спровоцировало бурную реакцию и шквал слухов о возможном романе между знаменитостями.
- Композиция получила восторженные отзывы от поклонников в соцсетях. Подписчики отмечали «химию» между звёздами и называли их дуэт «огненным».
Дима Билан и Анна Асти — «Эпилог»: клип
Премьера видео на песню состоялась 24 апреля 2026 года, одновременно с релизом сингла. Съёмки проходили в гостиничных интерьерах. Видеоряд сочетает в себе цветные кадры и чёрно-белые эпизоды. По сюжету артисты находятся в отдельных номерах и переживают моменты расставания, которые в итоге сводят их вместе в одном кадре, символизируя финал старых отношений и начало нового пути.
Дима Билан и Анна Асти — «Эпилог»: ремиксы
На песню уже существует танцевальная версия. В открытом доступе можно найти ремикс диджея Silver Ace, который добавляет композиции клубного звучания.
