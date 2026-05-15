Дьявол в СССР и человек с собачьим сердцем: что послушать из книг Булгакова

15 мая 1891 года родился Михаил Булгаков — советский врач и писатель, прославившийся своими романами и пьесами. Его самое известное произведение — «Мастер и Маргарита», опубликованное спустя 30 лет после смерти автора. Ко дню рождения автора музыкальный сервис Звук собрал в одном месте его работы — как самые известные, так и не входящие в школьную программу.

Михаил Булгаков творил с 1919-го по 1940 год, пока не скончался из-за тяжёлой болезни почек. Писатель считал себя сатириком, поэтому смело писал об абсурдности жизни в России после революции 1917 года. Его героями становились представители интеллигенции: врачи, учёные и студенты, не способные найти себе места в новой реальности.

Раздел Звука с творчеством Булгакова открывает подборка аудиокниг в исполнении Народного артиста РФ Виктора Ракова. Актёр и сам сыграл главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты» 1993 года. Вместе с ним в картине появились Анастасия Вертинская, Сергей Гармаш и Владимир Этуш.

В исполнении Ракова доступны рассказы из цикла «Записки юного врача». Это рассказы из раннего творчества Булгакова, написанные во время его службы врачом в Смоленской губернии. В цикл вошли такие рассказы, как «Звёздная пыль», «Тьма египетская» и «Стальное горло».

Отдельный блок посвящен роману «Мастер и Маргарита», вышедшему в 1966 году. Сюда вошли несколько аудиокниг в исполнении разных дикторов — Олега Ефремова, Андрея Урганта, Дмитрия Оргина, Вениамина Смехова и Владимира Левашёва. Также можно послушать аудиоспектакль с участием театральных актёров — Елизаветы Боярской, Ефима Шифрина, Алексея Кортнева и многих других.

В последний блок попали пьесы «Бег» и «Дни Турбиных», посвящённые Гражданской войне между «белыми» и «красными». Она также легла в основу его романа «Белая гвардия», аналогично доступного к прослушиванию. При желании изучить фантастические моменты в творчестве Булгакова смело включайте «Дьяволиаду», «Роковые яйца» или «Собачье сердце». Сатирический талант писателя ярко проявился в сборнике «Ранние рассказы». Сюда вошла даже его повесть «Похождения Чичикова», основанная на героях романа «Мёртвые души» Николая Гоголя.

