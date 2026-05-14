История любви Шэрон и Оззи Осборнов ляжет в основу байопика

Сын Оззи Осборна Джек Осборн сообщил, что байопик о фронтмене Black Sabbath и его супруге Шэрон Осборн всё ещё находится в разработке. По его словам, создатели проекта рассчитывают выпустить фильм в 2028 году.

Осборн рассказал на своём YouTube-канале, что работа над картиной активно продолжается. Он отметил, что сценарий уже готов, а команда приступает к поиску режиссёра. Джек также подчеркнул, что проект станет «фильмом, созданным с любовью», и признался, что с нетерпением ждёт момента, когда зрители смогут его увидеть.

Байопик был анонсирован ещё в 2021 году. Картина расскажет историю отношений Оззи Осборна и его жены Шэрон, которая на протяжении многих лет была менеджером музыканта. Сценарий пишет номинант на премию «Оскар» Ли Холл, работавший над фильмами «Рокетмен» и «Билли Эллиот». Проектом занимаются Sony Pictures и Polygram Entertainment.

Оззи и Шэрон познакомились ещё в 1970-х, когда отец Шэрон работал с Black Sabbath. Позже она стала менеджером музыканта, а в 1982 году пара поженилась. Осборны прожили вместе более 40 лет и стали одной из самых известных супружеских пар в рок-музыке.

В январе Джек Осборн уже рассказывал, что к проекту присоединился «потрясающий» актёр на главную роль, однако его имя пока не раскрывается.

