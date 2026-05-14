Частичная слепота заставила певца Элтона Джона переосмыслить музыку
Британский музыкант Элтон Джон сообщил, что завершил работу над новым студийным альбомом. По словам артиста, пластинка сильно отличается от всех его предыдущих работ и при этом получилась «очень счастливой».
О новом релизе певец рассказал во время церемонии вручения премии Гленна Гульда в Торонто. Элтон Джон признался, что начал работать над материалом после завершения прощального тура Farewell Yellow Brick Road в 2023 году. Джон подчеркнул, что решил полностью изменить привычный подход к написанию песен.
Музыкант пояснил, что на творческий процесс повлияли серьёзные проблемы со зрением. Ранее артист рассказывал, что после тяжёлой глазной инфекции практически потерял зрение на правом глазу, а левый глаз также видит значительно хуже. По словам Элтона Джона, именно это заставило его отказаться от привычной схемы работы с текстами и начать сначала сочинять мелодии, а уже потом — слова.
Артист отметил, что новый альбом стал для него возможностью заново почувствовать интерес к музыке. Он также признался, что без музыки не представляет свою жизнь и считает её главной движущей силой, передаёт NME.
За свою карьеру Элтон Джон выпустил более 30 студийных альбомов. Несмотря на завершение больших гастрольных туров в 2023 году, музыкант продолжает периодически выступать и участвовать в новых проектах. Недавно он был объявлен первым хедлайнером фестиваля Rock in Rio 2026.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
Помирил США и СССР, любит футбол: чего вы не знали об Элтоне Джоне