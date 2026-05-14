Металкор-группа Attila из США отправится в мини-тур по России

Американская металкор-группа Attila проведёт тур по России в сентябре 2026 года. Об этом сообщили в соцсетях концертного агентства «Гет», ранее организовавшего туры коллективов As I Lay Dying и Ektomorf.

© Соцсети Attila

Выступления пройдут в четырёх городах. 12 сентября коллектив сыграет в Москве на площадке VK Stadium, 13 сентября — в Санкт-Петербурге в клубе Sound, 14 сентября — в Нижнем Новгороде в Milo Concert Hall, а 16 сентября — в Екатеринбурге на площадке Fabrika.

В рамках концертов Attila представят материал с весеннего релиза Concrete Throne, а также исполнят свои наиболее известные композиции.

Attila — американская металкор-группа, известная провокационным и часто самоироничным образом. Коллектив во главе с Крисом Фронзаком закрепил за собой репутацию группы, которая делает ставку на эпатаж, плотную концертную подачу и прямолинейный подход к металкору. Именно за счёт этого Attila регулярно становятся предметом жарких споров о том, где заканчивается шутка и начинается серьёзная сцена.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Американский R&B-исполнитель JMSN вернётся в Россию