Басту провожают на зону, Чеботина и Михайлов требуют объятий

Баста и «Каспийский груз» разрешают давний конфликт, Стас Михайлов и Люся Чеботина теряют голову от любви, а Дельфин выпускает альбом без слов. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках музыки за прошедшую неделю.

Синглы

Стас Михайлов, Люся Чеботина — «Обнимай»

Жанр: поп.

Если в 2024 году Стас Михайлов и Люся Чеботина в сингле «Двое одиночек» переживали тяжёлый разрыв, то теперь они будто наполнились любовью. В незамысловатой песне артисты просто наслаждаются романтикой, просят своих возлюбленных обнимать их как можно чаще и обещают стать «самыми лучшими». Исполнители сделали ставку на простоту, но из-за этого трек рискует оказаться незапоминающимся. По стилю новая композиция больше подходит Стасу Михайлову — в ней чувствуется атмосфера дискотеки 2000-х. Но и Люся Чеботина органично вписалась в эту тусовку: из-за лёгкой хрипотцы их голоса вместе звучат естественно.

«Каспийский груз», Баста — «Доедешь — пиши»

Жанр: хип-хоп.

Рэп-дуэт «Каспийский груз» выпустил новую версию одного из своих главных хитов «Доедешь — пиши» с участием Басты. Ещё в 2014 году группа предлагала ему записать этот трек вместе, но тогда Баста им не ответил. «Каспийский груз» решили, что песня не понравилась рэперу. Но в 2023 году в шоу «Вопрос ребром» Баста заявил, что композицию ему просто не передали: «Мимо такого трека, естественно, я бы не прошёл». Спустя 12 лет артисты наконец-то завершили эту историю.

Трек почти не изменился, за исключением того, что пропали упоминания запрещённых веществ и вставка из фильма «Калина красная». Баста записал для песни целый куплет, который вписался в композицию как влитой. Атмосферность «Доедешь — пиши» никуда не исчезла, это всё та же песня о прощании с любимой женщиной перед тюремным заключением.

Saluki — Tornado

Жанр: хип-хоп.

Один из самых экспериментальных хип-хоп-артистов российской сцены Saluki готовит свою аудиторию к выходу нового альбома Euphoria. В новом треке Tornado он свернул в сторону синти-попа, который с одной стороны добавляет в песню танцевальности, а с другой — космичности. Хотя Saluki опять демонстрирует мастерство создания необычных битов, в композиции нет перегрузов — она звучит очень легко. В лирике рэпер говорит о чувствах, которые не могут пройти даже после расставания. Пожалуй, самая запоминающаяся строчка из трека — «Кто будет целовать тебя, как я?».

«Сироткин», Оленжон — «Взрослая жизнь»

Жанр: инди.

«Взрослая жизнь — отстой», — такой мыслью делятся группа «Сироткин» и режиссёр Олег Трофим, выпускающий музыку под псевдонимом Оленжон. Лирический герой их песни сталкивается с тем, что реальная жизнь куда сложнее, чем он представлял: «поле не пахано», «горы не по плечу». Он честно признаётся, что его никто не учил справляться со всем этим. Герой осознаёт: ему не под силу спасти ни близких, ни «шар голубой». Но постепенно настроение композиции меняется. Герой находит в себе силы принять жизнь такой, какая она есть, — со всеми её сложностями. Для этой темы артисты решили использовать акустическую гитару, которая периодически замолкает, чтобы слушатели могли сосредоточиться на голосах и эмоциях.

«внимание брусника!» — «доодури»

Жанр: инди-поп.

Группа «внимание брусника», возглавляемая Соней Брусникой, вновь представила душераздирающий трек о любви. Коллектив уже так давно варится в этой теме, что с каждым разом их песни становятся всё надрывнее и эмоциональнее. Композиция «доодури» посвящена наивности любви: героиня не может отпустить своего парня, хотя он действует на неё разрушительно. Несмотря на силу своих чувств, она надеется, что рано или поздно они пройдут. Трек построен на контрастах: куплеты звучат нежно и хрупко, а в припевах на слушателей обрушиваются мощные электрогитары. Как заявила Соня Брусника в сообщении для прессы, этот сингл подойдёт тем, кто когда-либо переживал отвержение любимого человека: «Послушайте, если грустно, если вас бросили… если вы чувствуете себя идиотом после того, как опять были слишком искренними и любящими».

«Молодые Люди Пройдёмте» — «Полулюбовь»

Жанр: рок.

В 2019 году группа «Молодые Люди Пройдёмте» удалось громко заявить о себе, но вскоре коллектив пропал на целых шесть лет. Сейчас же они постепенно возвращаются в музыкальную индустрию. Перегруженный гитарами сингл «Полулюбовь» рассказывает о тяжёлом состоянии человека после расставания. Он будто умирает от своих чувств, пытаясь научиться жить заново. Всё это сопровождает агрессивный вокал: на голос наложен специальный эффект, поэтому создаётся впечатление, что солистка поёт в рупор. Понравится тем, кто привык проживать разрыв, круша всё на своём пути.

Альбомы

Дельфин — «Хлопок и Нейтрино»

Жанр: эмбиент.

Музыкант Андрей Лысиков, он же Дельфин, выпустил новый альбом «Хлопок и Нейтрино», и, на удивление, он записан в стиле эмбиент. Это жанр атмосферной электронной музыки, где важны не мелодия и ритм, а создание определённого настроения или звукового ландшафта, часто с элементами шумов и синтезаторов.

В лонгплей вошли девять треков, и ни в одном из них нет вокала. «Отсутствие слов не задаёт определённых смыслов. Вы рождаете их сами», — написал Дельфин в своих соцсетях. Музыкант считает, что при прослушивании каждый человек может наполнить музыку своими собственными переживаниями и впечатлениями.

Для Дельфина альбом «Хлопок и Нейтрино» — это определённо творческий вызов, так как он сильно выбивается из его дискографии. Также вероятно, что в подобной музыке он видит протест против наполненной информационным шумом жизни. Пластинка идеально подойдёт для прослушивания перед сном или успокоения нервов.

