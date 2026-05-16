Дрейк идёт на хет-трик, а Deep Purple ругают молодёжь

Канадский рэпер Дрейк выпустил сразу три альбома, Deep Purple записали трек про нахального юнца, а Bloc Party признались в романе со сталкером. The Strokes печалятся об угасшей любви, а aespa готовятся к сложной космической миссии. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Deep Purple – Arrogant Boy

Жанр: бойкий хард-рок.

Британские рок-классики Deep Purple представили первую песню с альбома Splat!, который станет 24-м в их дискографии. Премьера пластинки должна состояться 3 июля: по словам музыкантов, она станет «их самой тяжёлой работой за многие годы».

В заводной рок-композиции артисты рассказывают о «высокомерном мальчишке» по имени Билли. Герой песни удостаивается нелестной характеристики: он безграмотен, убого выглядит и вызывающе одевается, умудряясь регулярно раздражать общественность. По этому описанию не вполне ясно, как сами Deep Purple относятся к своему герою: выбранная аранжировка наделяет Билли яркой энергетикой, но всё равно не делает его образ однозначно положительным или отрицательным. Посыл песни теряется в недостатках героя, поэтому коллектив выступает скорее как блюстители морали, а не группа поддержки.

Bloc Party – Coming On Strong

Жанр: тревожный инди-рок.

Английская инди-рок-группа Bloc Party представила первый сингл в поддержку нового альбома Anatomy Of A Brief Romance. Его премьера намечена на 10 сентября.

В новой песне фронтмен Келе Окереке повествует о внешне счастливой, но фактически обречённой истории любви. Певец описывает долгие ночные прогулки, приятные разговоры и момент осознания «Да, это любовь». Тем не менее жутковатое, почти нагнетающее саспенс звучание обещает, что счастливого финала у этой истории не предвидится. Когда выясняется, что пассия фотографировала героя песни задолго до их знакомства, тучи сгущаются сильнее. Сама по себе эта маленькая деталь ещё не приводит к печальному итогу, но намекает на будущий разрыв и заставляет предвкушать премьеру пластинки хотя бы из интереса к концовке романа.

The Strokes – Falling Out Of Love

Жанр: экспериментальный блюз-рок.

Американские рок-коллеги Bloc Party наоборот поют о прощании с любовью. Для столь печальной темы коллектив выбрал умеренное блюзовое звучание, отдалённо напоминающее нетленку Can’t Help Falling In Love Элвиса Пресли. Солист The Strokes Джулиан Касабланкас философски повествует о постепенном принятии того, что любовь и впрямь закончилась. В припеве артист заявляет, что впервые «чувствует себя хорошо», хотя чрезмерная цифровая обработка вокала заставляет усомниться в искренности этого утверждения. Автотюн не помогает голосу Касабланкаса звучать лучше и наоборот подсвечивает его слабые места, поэтому песня слушается скорее как нечто экспериментальное для поклонников «сложной» музыки.

Новинка войдёт в альбом Reality Awaits, который выйдет 25 июня. Не исключено, что «экспериментальность» новой песни распространится на весь лонгплей, сделав его поистине эстетским.

aespa ft. G-Dragon – Whole Different Animal

Жанр: космический южнокорейский поп.

Южнокорейский гёрлзбэнд aespa, известный чёткой «космической» концепцией, представил сингл в поддержку грядущего лонгплея. Участие в его записи принял рэпер G-Dragon, входящий в состав мужской команды Bigbang. В свежем сингле девушки нахваливают себя по всем канонам южнокорейской поп-музыки, пока G-Dragon служит своего рода символом восхищённой толпы. Артистки зовут шрамы «своей красотой» и вооружаются «оружейным порохом», готовясь к неназванной опасности. Уверенная подача вокалисток и причудливый микс латинских ритмов с электронным звучанием превращают трек в готовый саундтрек для космического блокбастера. Свежий сингл войдёт в альбом Lemonade, выход которого запланирован на 29 мая.

Альбомы

Drake – Iceman / Habibti / Maid Of Honour

Жанр: хип-хоп на любой вкус и цвет.

Для кого: для ярых поклонников рэпа и Дрейка.

Рэпер Дрейк сделал поклонникам сюрприз, выпустив три альбома вместо одного анонсированного. Они звучат по-разному, но в премьере сразу 43 композиций легко увидеть маркетинговый расчёт. Чем больше поклонники артиста послушают, тем заметнее вырастут стриминговые показатели Дрейка – и, как следствие, его чартовые позиции. Не исключено, что так артист пытается вернуть себе авторитет, утраченный за время публичного конфликта с Кендриком Ламаром в 2024 году. Реалистичность этой амбиции напрямую зависит от качества нового материала и того, заинтересуются ли поклонники сразу тремя разными форматами.

В Iceman Дрейк использует классические рамки: читает о собственной крутизне и отличиях от коллег по жанру. В Habibti артист превращается в мягкого романтика и поёт исключительно нежные R&B-баллады, временами походя на The Weeknd. Согласно задумке Дрейка, третий лонгплей Maid Of Honour должен представлять экспериментальную сторону его творчества, но его звучание мало отличается от двух других релизов. Временами Дрейк и правда пытается отойти от классического хип-хопа, уходя в медитативный лоу-фай и танцевальную электронику, и даже играя на фортепиано. Но чтобы выдержать полтора часа творчества Дрейка, нужно либо быть его преданным поклонником, либо иметь несуразно много свободного времени.

