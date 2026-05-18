Лолита раскрыла, как её отношение к алкоголю сорвало съёмки фильма

Певица Лолита Милявская рассказала, почему приостановлены съёмки документального фильма о ней. Режиссёр Валерия Гай Германика сама предложила ей снять такую ленту, но готового материала набралось только на три серии. Оказалось, что снимать было практически нечего.

«Я ей сказала, что набрать материала со мной очень сложно. Поэтому пока мы на стопоре. Не пью, поэтому неинтересно!» — объяснила артистка в разговоре с «Пятым каналом».

Договорённость была фиксировать только закулисную жизнь звезды. Но даже когда операторы трое суток практически жили с ней рядом, нужного количества сцен снять не удалось.

Валерия Гай Германика — российский кинорежиссёр, известная по скандальному сериалу «Школа» и драме «Все умрут, а я останусь». Она считается одним из самых ярких авторов в современном авторском кино России.

