Филипп Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить в «Евровидении»

Филипп Киркоров способствовал триумфу Болгарии на конкурсе «Евровидение—2026». Как стало известно, помочь участнице Dara его попросило болгарское телевидение. Этой информацией артист поделился в выпуске YouTube-канала журналистки Яны Чуриковой.

Для участия в проекте позвали команду Киркорова Dream Team. В её состав также вошёл композитор Димитрис Контопулос, который ранее писал обе конкурсные песни для Сергея Лазарева.

Совместными усилиями эта команда создала трек для Dara под названием Bangaranga, принёсший Болгарии первую победу на «Евровидении».

«У нее была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет. Но мы увидели потенциал. Я увидел, что она дива. Поставили на нее», — рассказал Киркоров о Dara.

Артист также договорился со шведским режиссёром Фредриком Ридманом. Раньше именно он ставил победные номера для Монса Сельмерлёва (2015) и для Nemo (2024).

Сам певец лишь однажды выходил на сцену «Евровидения» как участник — в 1995 году, финишировав на 17-м месте. Зато он не раз приезжал на конкурс в роли продюсера и автора. Например, Киркоров помогал Дмитрию Колдуну (2007), Ани Лорак (2008), сёстрам Толмачёвым (2014), Сергею Лазареву (2016 и 2019), Наталье Гордиенко из Молдавии (2021) и другим.

