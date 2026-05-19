Манипуляции, бойкот и уголовка: как Фадеев уничтожил Линду

Дерзкая и эпатажная Линда была одной из самых успешных певиц 1990-х, и немалую роль в этом сыграл продюсер Максим Фадеев. После распада их творческого союза начались затяжные конфликты. Кульминацией многолетних разбирательств стало задержание артистки 12 мая 2026 года из-за авторских прав на её песни. «Рамблер» разбирается, что произошло и как Линда и Максим Фадеев дошли до этих крайних мер. В конце материала вы можете сами выбрать, на чьей вы стороне.

Как начинались отношения Линды и Максима Фадеева

В начале 1990-х Светлана Гейман, она же Линда, находилась в поисках своего стиля, а её отец, банкир Лев Гейман, параллельно искал профессионалов, готовых взяться за продюсирование его дочери. Идеальным кандидатом для этого дела стал талантливый Максим Фадеев, с которым Линда познакомилась во время записи песни «Игра с огнём» в 1993 году.

Их творческий союз стал одним из самых успешных в российском шоу-бизнесе 1990-х. Вместе они выпустили несколько альбомов, среди которых можно выделить крайне популярные пластинки «Ворона», «Песни тибетских лам», а также хиты «Мало огня», «Северный ветер», «Танец под водой» и другие.

Отношения между Линдой и Максимом Фадеевым долгое время были дружественными: они снимались вместе для обложки журнала «Ом» и называли друг друга братом и сестрой. Но уже в 1999 году их сотрудничество подошло к концу.

В интервью с Ксенией Собчак в марте 2026 года Линда объяснила, что в то время у её отца начались проблемы с финансами, из-за которых он уже не мог поддерживать проект в том же объёме. Фадеева это не устроило, поэтому он перестал активно участвовать в создании музыки.

По словам Линды, предпосылки для их конфликта появились ещё в 1996 году, когда ей предложили подписать контракт с зарубежным лейблом. Фадеев выступил против этого, но напрямую своё недовольство выражать не стал. Он просто заставлял Линду чувствовать себя виноватой: говорил о том, как много сил он вложил в проект, и жаловался на плохое здоровье. Как рассказала артистка, Фадеев всячески ею манипулировал и говорил музыкантам, что «Линда сдулась».

Последней каплей стали жалобы Фадеева на преследования со стороны отца Линды. В интервью Собчак певица рассказала, что жёлтая пресса писала, будто «бедный Максим Фадеев чуть ли не в носках» пересекает границу, спасаясь от Льва Геймана. Линда заверила, что это не может быть правдой, так как в то время её отец занимался оформлением банкротства и ему было совершенно не до продюсера.

После ухода от Фадеева Линда как будто попала в бойкот: её перестали приглашать на телевидение, а песни не включали в эфир. По её мнению, руку к этом приложил её бывший продюсер.

Как жила Линда после Фадеева

Хотя популярность Линды упала, она продолжала заниматься любимым делом. В 2002 году она подписала контракт с Universal Music и начала сотрудничество с продюсерами Любашей и Марой. Важным событием в её жизни стало знакомство с греческим композитором Стефаносом Корколисом, работавшим с мировыми звёздами — группой Metallica и Милен Фармер. Вместе они выпустили несколько альбомов. Корколис специализировался на этнической музыке, которая привлекала Линду. Их творческий союз перетёк в роман, из-за чего Линда стала жить на две страны: Грецию и Россию. Но в 2014 году, спустя девять лет отношений, пара распалась.

В своей музыке Линда часто экспериментировала. Например, в лонгплее «ДНК Мира» (2020) артистка в том числе поёт и на якутском языке. При этом она всегда оставалась верна своему дерзкому выбивающемуся стилю.

Всё это время её отношения с Максимом Фадеевым находились в фазе холодной войны. Продюсер отзывался о своей бывшей коллеге весьма противоречиво. В 2023 году он в соцсетях признался, что не общается с Линдой, потому что «не общается с теми, кого не уважает». А на вопрос подписчиков, появится ли у него какой-нибудь аналогичный проект, он ответил: «Должно совпасть несколько странных несовместимых факторов: нищий, бездомный, амбициозный музыкант, искренняя, верящая в себя, но очень посредственная артистка и одержимый будущей славой своей дочери отец, готовый оплачивать это “безумие”».

Какие сейчас претензии у Максима Фадеева к Линде

Как утверждала Линда в интервью с Собчак, ещё в 1998 году Максим Фадеев передал права на все песни лейблу «Кристальная музыка». Эта организация была создана Львом Гейманом специально для развития проекта его дочери. Потом права перешли к самой Линде. Артистка также добавила, что по итогу продюсер получил денежное вознаграждение.

В 2025 году Фадеев в соцсетях заявил, что эта сделка была мошеннической, и обвинил нескольких людей: директора «Кристальной музыки» Михаила Кувшинова за подделку подписи, мать Кувшинова, которая работала в компании бухгалтером, Льва Геймана и главу издательства «Джем» Андрея Черкасова. Последнего осенью 2025-го обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по другому делу. Тогда потерпевшими были признаны основатели группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин.

«До сих пор я не знаю, кто 30 лет получает мои авторские отчисления. Я требую восстановить справедливость и провести полную почерковедческую экспертизу, которую до сих пор не сделали», — написал Максим Фадеев в соцсетях. Чтобы доказать свою правоту, он даже показал подпись на документе, которую якобы подделали, и свой настоящий автограф с буклета Линды.

Представители Линды полностью отвергли все обвинения. В беседе с Собчак Кувшинов назвал их абсурдом. Он напомнила, что ещё в 2009 году, когда и он, и Фадеев участвовали в судебном споре о правах на песни Линды в качестве третьих лиц, продюсер не оспаривал подпись.

Сама же Линда удивилась, что только сейчас, когда у её отца проблемы со здоровьем, Фадеева возмутила эта сделка.

Почему за все 30 лет от Максима не было никаких претензий, никаких попыток поговорить с моим отцом?

Задержание Линды

12 мая 2026 года стало известно, что после масштабных обысков в издательстве «Джем» Линда была задержана в Москве. Как сообщили ТАСС, поводом для этого стал конфликт с Максимом Фадеевым из-за авторских прав. После 10 часов допросов её отпустили домой под обязательство о явке, то есть под подписку о том, что она будет являться к следователю по первому требованию. Телефон у неё изъяли как вещественное доказательство. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы написал, что сейчас Линда проходит в уголовном деле как свидетель. А вот её директор Михаил Кувшин — как подозреваемый, пишет Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Фадеев моментально прокомментировал эту ситуацию в своих соцсетях. Продюсер заявил, что ему жаль, что конфликт с Линдой оказался в этой точке. По его словам, он на протяжении 30 лет пытался мирно урегулировать этот вопрос, но у него не получилось. Сейчас же он использует «единственно возможный путь» — силу закона.

Речь идёт не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле.

Фадеев также добавил, что больше не будет высказываться по поводу процесса и чьих-либо личных обстоятельств.

18 мая 2026-го Линда вышла на связь со своими поклонниками в социальных сетях. Она заверила, что, несмотря на сложившуюся обстановку, она не намерена отменять запланированные концерты, а также поблагодарила всех за поддержку. «Музыка — это наша сила, и это особенно важно сейчас», — добавила Линда.

