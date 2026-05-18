Флаг РФ, вклад Киркорова и бойкот пяти стран: как прошло «Евровидение»

Юбилейный семидесятый конкурс «Евровидение» прошёл в Вене на арене «Винер-Штадтхалле» 12, 14 и 16 мая 2026 года. Несмотря на рекордно низкое количество участников, событие запомнилось сенсационной победой Болгарии, громкими скандалами и неожиданным вкладом из России. «Рамблер» рассказывает, какую роль в победе Болгарии сыграл Филипп Киркоров, как румынская певица объяснила призывы к мазохизму со сцены и почему Россия опять оказалась в центре скандала, даже не принимая участия в конкурсе.

Победительница «Евровидения-2026» Дара из Болгарии

Неожиданная победа Болгарии: кто такая Dara

Главной сенсацией стала 27-летняя болгарская певица Dara (Дарина Йотова). Букмекеры отводили ей лишь 15-е место, но её зажигательный номер на стыке этно-попа и электроники под названием Bangaranga взорвал зал и экраны телезрителей. У себя на родине артистка известна с 2015 года. Йотова получила классическое вокальное образование по специальности «народное пение», а в 2015 году пришла к широкой публике, заняв третье место в болгарском шоу «X-Фактор». С 2021 года Dara сама является наставницей в проекте «Голос Болгарии», а победу на национальном отборе одержала 31 января 2026 года.

В финале Dara набрала 516 баллов, почти вдвое обогнав представителя Израиля Ноама Беттана с песней Michelle, который занял второе место с 343 баллами. Тройку замкнула Румыния — Александра Кэпитэнеску с эпатажным треком Choke Me (296 баллов).

Следом расположились певица Дельта Гудрем из Австралии, итальянский артист Саль да Винчи и финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена. Последних, кстати, букмекеры как раз и считали главными фаворитами соревнования ещё до начала конкурса. Символом состязания стал пушистый маскот, вдохновлённый эстетикой венского Сецессиона — художественного движения рубежа XIX–XX веков, которое прославилось изящными, плавными формами и стало символом австрийского модерна.

Болгария впервые в истории выиграла «Евровидение», и следующий конкурс уже объявлен в Софии.

Три скандала: флаг, плагиат и «Придуши меня»

Конкурс не обошёлся без громких происшествий.

Первый инцидент произошёл во время публикации результатов второго полуфинала в эфире финского телеканала Yle. Журналисты перепутали флаги Хорватии и России, выдав российский триколор (бело-сине-красный) за хорватский (красно-бело-синий). Ошибку быстро исправили, но инцидент вызвал широкий резонанс.

Второй скандал разгорелся ещё до начала конкурса вокруг песни Mother Nature, которую исполняла участница от Люксембурга Эва Мария. Слушатели и критики услышали в припеве явное сходство с хитом британской певицы Birdy «Keeping Your Head Up» (2016 год). Организаторы начали расследование, но, как это часто бывает на «Евровидении», дисквалификации не последовало. Впрочем, это не спасло ситуацию: Эва Мария не смогла пройти в финал, оставшись на 12-м месте в своём полуфинале.

Самым обсуждаемым стал румынский номер Choke Me («Придуши меня»). Певица Александра Кэпитэнеску повторяет эту фразу в песне более 30 раз, что вызвало шквал обвинений в пропаганде БДСМ-культуры и романтизации насилия. Сама артистка настаивает, что это лишь метафора внутреннего давления и борьбы со страхами, а не призыв к действиям. Тем не менее консервативная часть зрителей и многие национальные делегации сочли номер чересчур вызывающим, что, впрочем, не помешало Румынии занять почётное третье место.

Выступление Александры Капитанеску из Румынии с песней «Choke Me».

Бойкот Израиля

Музыка на этом «Евровидении» отошла на второй план из-за политического скандала, связанного с участием Израиля. Причиной стала военная операция страны в секторе Газа, начавшаяся в 2023 году. Пять стран — Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения — отказались от участия и трансляции шоу. Ещё до финала на улицах Вены прошли многотысячные протесты с палестинскими флагами, а во время выступления израильского певца в зале разворачивали палестинские флаги. Некоторых зрителей, выкрикивавших политические лозунги, сотрудники службы безопасности выводили за пределы помещения.

Выступление израильского певца Ноана Беттана на «Евровидении-2026».

Вклад Филиппа Киркорова: почему он помог Болгарии

Победа Болгарии едва ли состоялась бы без влиятельного друга за кулисами. Помощь в подготовке номера оказал российский певец Филипп Киркоров. По его собственному признанию Яне Чуриковой, болгарское телевидение обратилось к нему как к «человеку чести», и он не смог отказать. Причина — не только в многолетнем авторитете Киркорова на эстраде, но и в его происхождении: он болгарин по национальности, сын певца Бедроса Киркорова и всегда называл Болгарию своей малой родиной.

Команда Киркорова помогла Dara с выбором песни и постановкой номера. Автором композиции стал грек Димитрис Контопулос, давно сотрудничающий с артистом. Над самим шоу работал шведский режиссёр Фредрик Ридман, известный по сотрудничеству с победителями конкурса — Монсом Сельмерлёвом (2015) и Nemo (2024). Киркоров на сцене не появлялся, чтобы не провоцировать лишнего внимания.

Комментарий Иосифа Пригожина: «Победа заслуженна»

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил итоги «Евровидения-2026». В интервью ТАСС он назвал результат «полностью заслуженным и объективным», подчеркнув, что в этом году на конкурсе победила музыка, а не политика. Пригожин отметил хитовый потенциал песен первой двойки и вновь подверг критике двойные стандарты: по его словам, несправедливо отстранять Россию, но при этом допускать к участию Израиль.

Таким образом, «Евровидение-2026» в Вене войдёт в историю как год первого триумфа Болгарии, возвращения громких скандалов вокруг текстов и внезапного, но решающего присутствия русской эстрады в лице Киркорова, который, оставаясь за кадром, помог своей исторической родине одержать долгожданную победу.

