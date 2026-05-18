Солистка группы «Винтаж» получила перелом после падения со сцены

Солистка поп-группы «Винтаж» Анна Плетнёва упала со сцены во время концерта. По всей видимости, она потеряла чувство равновесия после того, как её раскрутил бэк-танцор. Несмотря на неожиданный поворот событий, Плетнёва сразу поднялась и продолжила петь.

© Соцсети Анны Плетнёвой

Позже обнаружилось, что падение привело к перелому пальца. Однако артистка не прервала концерт и довела шоу до финала.

После мероприятия Плетнёва связалась с поклонниками. Продемонстрировала им ссадины и сказала спасибо за тревогу и поддержку. «Всё хорошо», — подытожила Плетнёва. Она также сообщила, что чувствует себя нормально и менять гастрольный график не намерена.

